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Профессор ВШЭ перечислила преимущества ЕГЭ

Профессор ВШЭ Абанкина перечислила преимущества ЕГЭ
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Профессор департамента образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина во вторник, 23 ноября, оценила заявление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо отменить.

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По мнению эксперта, система образования невозможна без итоговой аттестации. Абанкина напомнила о том, как была устроена советская система образования, которая имела более жесткую итоговую аттестацию.

«Тогда обязательной была сдача 13 итоговых экзаменов по всем предметам. После восьмого класса можно было сдать четыре экзамена и уйти из школы. Если же ученик решал продолжить обучение, он должен был сдать 13 экзаменов. Никакого выбора, необязательных экзаменов не было», — отметила она в беседе с «Известиями».

Профессор выразила мнение, что ЕГЭ — максимально смягченная итоговая аттестация. Если ученик не собирается продолжать образование в вузе, то сдает всего два обязательных экзамена, а гуманитарии имеют право сдать непрофильную математику, подчеркнула Абанкина.

Кроме того, на результат ЕГЭ не влияют отношения ученика с учителями, так как задания составляются и проверяются независимыми экспертами. Также выпускники школ после сдачи ЕГЭ имеют право на подачу апелляции.

«Если вы гуманитарий, ваша тройка по физике не будет препятствием для поступления в вуз. ЕГЭ позволил преодолеть много жесткости, которая была в советской системе итоговой аттестации. К тому же ЕГЭ постоянно улучшается, сейчас уже не встретишь «угадайку» (то есть тестовую часть) в экзамене. Мы переходим на новый формат ЕГЭ, над которым работают лучшие специалисты. Сейчас на главный план экзамена выходит концептуальная основа, а не сложность. То есть проверяют умение мыслить, а не заучивать», — заключила Абанкина.

Ранее в этот день председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин высказал мнение, что ЕГЭ надо отменить. Он предложил возродить советскую школу образования, которая была лучшей в мире.

Ранее в ноябре помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ не является способом выявить единственного талантливого человека, а представляет собой некий уровень вступительных испытаний, «билет», который представляет человеку возможность учиться дальше.

Также он отметил, что ЕГЭ совершенствуется. Помощник президента считает, что это «не самый сложный экзамен», который позволяет человеку учиться дальше, потому что избавляет от субъективности оценки.

В сентябре в Рособрнадзоре предупредили о последствиях полного отказа от ЕГЭ. Там отметили, что отказ от итоговой аттестации в виде единого государственного экзамена необоснован, это может привести к снижению качества образования.

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