В Казани предотвратили вооруженное нападение на учебное заведение

В Казани задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на образовательное учреждение, к преступлению его склонял житель Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 23 ноября.

«Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ.

По словам задержанного, к совершению массового убийства его через Telegram склонял житель Украины, некий Ярослав Овсюк.

По месту жительства подростка изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке этого вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на учебные заведения.

В ФСБ добавили, что следственным управлением Следственного комитета по Республике Татарстан в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

До этого, 15 октября, сообщалось о задержании несовершеннолетнего, угрожавшего массовыми убийствами в школе. Ученики одной из школ Анадыря обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp сообщение от бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. При проведении оперативных мероприятий у подростка было изъято пневматическое оружие.

Ранее, 14 октября, стало известно, что российских школьников планируют исследовать на агрессивность и склонность к насильственным действиям. По информации «Известий», правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала провести такие исследования Минобрнауки после участившихся нападений на школы.