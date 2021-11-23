Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия и Венгрия договорились о взаимном признании ковид-сертификатов
Мир
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об агрессии против Украины
Мир
США совместно с рядом стран объявили об использовании нефти из резервов
Мир
В Польше заявили об открытости к переговорам с РФ по миграционному кризису
Общество
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
Мир
Патрушев заявил о возможности появления миллионов беженцев из Украины
Политика
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии после ДТП
Мир
В Кремле анонсировали переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи
Политика
В Госдуме заявили о желании Польши втянуть Россию в миграционный кризис
Политика
Путин на встрече с Аббасом заявил о важности поддержания отношений стран

В Казани предотвратили вооруженное нападение на учебное заведение

В Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждение
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на образовательное учреждение, к преступлению его склонял житель Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 23 ноября.

«Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — говорится в заявлении ЦОС ФСБ.

Разбередить охрану: как изменится система безопасности в вузах после трагедии в Перми
Эксперты рассчитывают на вступление в силу закона о владении оружием с 21 года и усиление контроля за ЧОП

По словам задержанного, к совершению массового убийства его через Telegram склонял житель Украины, некий Ярослав Овсюк.

По месту жительства подростка изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке этого вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на учебные заведения.

В ФСБ добавили, что следственным управлением Следственного комитета по Республике Татарстан в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц»).

До этого, 15 октября, сообщалось о задержании несовершеннолетнего, угрожавшего массовыми убийствами в школе. Ученики одной из школ Анадыря обнаружили в чате в мессенджере WhatsApp сообщение от бывшего ученика с угрозой совершения массовых убийств в образовательном учреждении с применением огнестрельного оружия. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. При проведении оперативных мероприятий у подростка было изъято пневматическое оружие.

Ранее, 14 октября, стало известно, что российских школьников планируют исследовать на агрессивность и склонность к насильственным действиям. По информации «Известий», правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала провести такие исследования Минобрнауки после участившихся нападений на школы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021