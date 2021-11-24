В Донбассе налицо столкновение двух разных подходов к решению «неразрешимого» вопроса. Можно было бы назвать их двумя разными стратегиями. Но я бы не стал торопиться с такой терминологией.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об экономической помощи Донбассу. Документ предполагает снятие всех ограничений на экспорт и импорт для республик ЛДНР, а также приравнивает продукты их предприятий к товарам российского происхождения при госзакупках. Для Донбасса открывается совершенно новое окно возможностей, появляются дополнительные обширные рынки сбыта, возникают серьезные предпосылки для наращивания производств (и, можно быть уверенным, они будут использованы). При этом Донецку и Луганску есть что развивать и продавать — это и уголь, и продукция металлургии, и цемент, и подсолнечное масло, и зерновые. Если коротко: сделан новый важнейший шаг по включению ЛДНР в единое пространство с большой родиной в историческом смысле этого слова. Закономерно, что указ вызвал шквал негодования со стороны Украины. Уже на следующий день Киев направил ноту протеста Москве.

Теперь обратимся к событиям, произошедшим в конце октября — речь идет о захвате вооруженными формированиями Украины (ВФУ) села Старомарьевка, входившего в демилитаризованную зону. В обоих случаях видим использование в прямом и переносном смысле «тяжелой артиллерии».

Тем не менее продемонстрированные действия — два разных подхода к решению проблемы. В одном случае, украинском, — агрессия и применение военной силы. Тут вам и «серая» зона с захватом села. И обстрелянный прицельно на днях из 152-миллиметровой (самой тяжелой) артиллерии и разрушенный вследствие удара индустриально-педагогический техникум в городе Первомайске в ЛНР. И поврежденный после прямого попадания снаряда цех Ясиноватского машиностроительного завода — рабочие, успевшие несколькими минутами ранее спуститься в бомбоубежище, только чудом не пострадали. И сделанное Киевом заявление о готовности купить у Турции в 2022 году новую партию ударных бесплилотников «Байрактар» (для справки: способных нести на своем борту до четырех ракет и поражать цель на расстоянии 8 км).

А в другом случае — это действия совершенно иного порядка. Введение на территории ЛДНР рублевой зоны. Паспортизация: на сегодня гражданство РФ получили уже более 650 тыс. жителей обеих республик. Поддержка в создании единой социально-экономической зоны между Донецком и Луганском. И, наконец, снятие всех ограничений на ввоз и вывоз экспортируемой продукции.

Налицо два кардинально разных подхода. Или даже использование двух разных языков, на которых говорят стороны. В одном случае мы видим стратегию помощи: подписанный 15 ноября указ — яркая иллюстрация выбранного подхода. В другом, кажется, речь идет даже не о стратегии, а скорее о тактике нанесения точечных ударов, без ясного понимания, как действовать дальше и что предпринимать — сегодня, завтра, послезавтра, — чтобы возвращать Донбасс в зону своего влияния или же просто достигать какого-то результата…

Можно предположить, что действия, предпринимаемые Москвой, не несут изначально роль обязательных. Можно предположить, что они — вынужденная мера, к которой прибегают в тех случаях, когда к консенсусу прийти не удается уже ни при каких обстоятельствах, когда площадка минских переговоров раз за разом приводит к нулевому результату, когда разговор происходит на разных языках. И подписанный указ — это очередной хороший повод украинской стороне задуматься: не провоцирует ли она сама контрдействия, которые вызывают у нее потом шквал негодования с отправкой нот протеста? И не ждать ли после очередных Старомарьевок какого-нибудь нового указа из Кремля, которого, вероятно, могло и не быть. И лучший контрдовод против подобных «ударов тяжелой артиллерии» — это переговоры. Тем более что волею истории даже есть язык, который обе стороны — Киев и Донбасс — понимают.

Все-таки в Минском протоколе четко прописан механизм достижения компромисса, с приданием, заметим, Донбассу автономии в составе Украины. Правда перспективы эти выглядят всё несбыточней. Одно из подтверждений тому — снова и снова продолжающие рваться снаряды на окраинах Донецка и других городов Донбасса.

Автор — обозреватель «Известий»

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