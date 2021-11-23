Россияне назвали самые полезные для общества профессии. О результатах проведенного сервисом «Работа.ру» исследования 23 ноября сообщает «РИА Новости».

Согласно данным опроса, четверо из пяти россиян уверены, что их профессия приносит пользу обществу, причем наиболее полезными респонденты назвали работу врачей, учителей и спасателей.

«Более половины респондентов (58%) отметили, что наибольшую пользу обществу приносят врачи. Еще 40% опрошенных указали тоже самое об учителях, а 28% — о спасателях. Почти четверть участников исследования (24%) выделили пользу для общества пожарных», — уточнили аналитики.

По данным опроса, практически каждый пятый россиянин (18%) в числе полезных профессий отметил деятельность ученых, 17% — строителей, 14% — инженеров, а 13% — водителей. Еще 11% участников опроса считают общественно полезной работу военных, а 10% — поваров.

Участники исследования назвали и другие специальности, но они набрали менее 10% голосов.

При этом в целом 81% россиян убежден в том, что их профессия приносит пользу обществу, согласно результатам опроса.

Как отмечается в исследовании, для 90% опрошенных этот аспект крайне важен. При этом 45% респондентов рассказали, что им даже приходилось менять профессию, чтобы приносить больше пользы.

В ходе исследования в ноябре были опрошены более 5 тыс. россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Ранее, 16 ноября, россияне назвали желаемый размер прибавки к зарплате. Около 70% россиян признались, что им не хватает зарплаты для комфортной жизни. В частности, 39% респондентов отметили, что хотели бы получать прибавку в размере 25 тыс. рублей. Большая часть опрошенных (55%) рассказала, что за последний год не получали повышения зарплаты. Еще 37% респондентов отметили, что получили незначительную прибавку, которая составила менее 10% от ежемесячного оклада.