Австралия и Новая Зеландия отказали в помощи терпящей бедствие яхте с россиянами

В Индийском океане терпит бедствие яхта «Леди Мэри», на борту которой находится российская семья с двумя детьми. При этом Австралия и Новая Зеландия отказали россиянам в помощи. Об этом 23 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Россияне отправились в кругосветное путешествие, сейчас у них заканчивается пресная вода, требуется ремонт, но иностранные порты отказывают в приеме.

В Австралии и Новой Зеландии опасаются, что семья может быть заражена коронавирусом, несмотря на то, что она находится на борту уже 11 недель. Передать воду и продукты на яхту власти стран не соглашаются.

Сейчас судно направляется к Французской Полинезии.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что членам экипажа частного судна «Фаворит», которое потерпело бедствие в Белом море в районе поселка Кашкаранцы, удалось спастись на плоту. Отмечалось, что на борту находились четверо мужчин и одна женщина.

В тот же день стало известно, что под Петрозаводском на Онежском озере едва не затонул катер с пассажирами, среди которых был маленький ребенок. В дне судна образовалась пробоина. Экстренную помощь оказали местные рыбаки. Они отбуксировали судно к берегу Пиньгубы. Там пострадавших ждали специалисты спасательной службы. Медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого, 3 июля, ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота ВМФ России направился на помощь экипажу украинского рыболовецкого судна, которое терпело бедствие. Капитан сообщил, что у судна отказал двигатель, оно обесточено и находится в дрейфе.