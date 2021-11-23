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Суд обязал Кевина Спейси выплатить $31 млн создателям «Карточного домика»

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Киностудия MRС, снимавшая сериал «Карточный домик», выиграла суд против американского актера Кевина Спейси за нарушение условий контракта.

Компания подала иск в 2019-м из-за того, что артист нарушил правила поведения во время рабочего процесса, в частности касающиеся недопустимости сексуальных домогательств на рабочем месте. Соответствующие условия были прописаны в соглашениях со Спейси как с актером и исполнительным продюсером шоу.

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В MRC объяснили, что нарушение условий контракта привело к тому, что киностудии пришлось свернуть съемки нескольких эпизодов «Карточного домика», в которых снимался Спейси. Позже актера и вовсе уволили, сценарий всего сезона пришлось переписывать, а количество серий сократить с тринадцати до восьми. Это, как заявили представители компании, повлекло за собой дополнительные издержки и сокращение лицензионных выплат от платформы Netflix.

Актер пытался оспорить иск и рассказал, что обвинения в домогательствах и неподобающем поведении не давали оснований для расторжения с ним контракта. Спейси считает, что его решили уволить по экономическим и деловым соображениям.

В октябре 2020 года суд вынес решение в пользу киностудии. А в ноябре 2021-го отклонил апелляционную жалобу, поданную Спейси. Судебное разбирательство между киностудией и актером было закрытым, уточняет Daily Mail.

Теперь артист и его кинокомпании M. Profitt Productions и Trigger Street Productions должны выплатить MRC компенсацию в размере $31 млн.

23 мая стало известно, что Спейси вернулся к работе после обвинений в сексуальных домогательствах. Сообщалось, что артист примет участие в съемках фильма L'uomo Che Disegno Dio («Человек, который нарисовал Бога»). Режиссером картины станет итальянский актер Франко Неро, съемки пройдут в Италии.

Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся после того, как в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.

В том же году актера в общей сложности обвинили в сексуальном насилии и домогательствах минимум 15 человек, в частности режиссер Тони Монтана, мексиканский актер Роберт Кавазос и Гарри Дрейфус, сын актера из фильма «Челюсти» Ричарда Дрейфуса.

На фоне данного скандала компания Netflix сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона «Карточного домика», в котором снимался актер, а затем сценарий был переписан с учетом отсутствия в нем главного персонажа — Фрэнка Андервуда в исполнении Спейси.

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