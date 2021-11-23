Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден решил участвовать в выборах президента в 2024 году
Армия
Тихоокеанский флот к 2024 году пополнят шесть субмарин проекта 636.3
Мир
«Молдовагаз» попросил у правительства $74 млн для погашения долга перед «Газпромом»
Общество
Росавиация заявила о недостатках кабин экипажей в самолетах
Мир
Барбадос снимет королеву Елизавету II с поста главы государства
Общество
Доски объявлений взлетели в топе мошеннических схем
Общество
Педагогов и учеников предложили тренировать на случай нападения
Общество
Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на салатовой линии метро
Общество
Турбизнес попросил власти отказаться от QR-кодов при покупке билетов
Мир
США объявили о санкциях против двух судов и одной компании из-за СП-2

Росавиация заявила о недостатках кабин экипажей в самолетах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В числе факторов, с которыми связаны ошибки пилотов, в Росавиации указали на эргономические особенности и недостатки оборудования кабины самолетов.

Это следует из «Информации по безопасности полетов №18» за подписью главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько, направленной руководителям авиакомпаний и организаций гражданской авиации (есть у «Известий»).

Заглушить прибор: самолеты при посадке во Внуково и Пулково сталкиваются с помехами
Что стало причиной отказов спутниковых систем, и как это влияет на безопасность полетов

В частности, Росавиация отметила близкое расположение и одинаковую форму органов управления различных систем воздушного судна, их неудобное расположение и отсутствие защиты от ошибочного или непреднамеренного включения и выключения: защитные колпачки, предохранительные скобы, фиксаторы и блокировки.

Авиавласти рекомендовали главам авиакомпаний в том числе обратить внимание пилотов на эффективное распределение внимания и «поддержание хорошего уровня взаимодействия членов экипажа» в ситуациях, связанных с повышением уровня рабочей нагрузки при отказах систем самолета, следует из документа.

Документы с информацией по безопасности полетов Росавиации рассчитаны на специалистов отрасли и выпускаются для информирования их о вопросах обеспечения безопасности, на которые целесообразно обратить внимание с учетом российского и международного опыта, сказала «Известиям» представитель агентства. Она также указала на примечание, которое приведено на первом листе каждой выпускаемой ведомством информации.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кнопка разбора: Росавиация связала ошибки пилотов с недостатками кабин самолетов

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021