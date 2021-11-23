Эксперт объяснил причины обращения психологов к коллегам

Психолог, писатель и предприниматель Михаил Христосенко рассказал, зачем психологи посещают своих коллег.

В беседе с «Вечерней Москвой» в понедельник, 22 ноября, он объяснил, что любому психологу необходим свой психолог. Он пояснил, что люди данной профессии вынуждены сами периодически обращаться за помощью к коллегам, потому что у них тоже могут быть психологические проблемы.

«Одному специалисту нужен другой, скорее как супервизор. Это более компетентный человек, который удостоверяет, что с психологом всё в порядке, он в адекватном состоянии и не теряет связи с реальностью», — разъяснил эксперт.

По мнению специалиста, если у психолога нет такого проверяющего более опытного специалиста, то к работе его допускать нельзя.

Среди главных запросов на таких приемах у «супервизоров» Михаил Христосенко назвал проблемы с взаимоотношениями, деньгами и реализацией. По его словам, большая часть психологов в РФ испытывает проблемы, касающиеся нехватки клиентов и средств. Дело в низком чеке за услугу, которая в среднем зачастую не превышает 1,5 тыс. рублей, пишет Life.ru.

Он предупредил, что, если психолог не имеет взгляда со стороны на себя и свои убеждения, он продолжает сам смотреть на реальность сквозь искаженную призму своих внутренних убеждений. В результате в работе с клиентами такой специалист будет навязывать свою точку зрения, личные комплексы и не будет до конца объективным в инструментах и словах.

22 ноября в России отмечался День психолога — профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии, напоминает НСН.

Ранее в этот день психолог, психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал ИА Nation News, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты. По его словам, чаще всего это тревожность, с которой можно справиться в зависимости от интенсивности расстройства. По его словам, если интенсивность расстройства высокая, то справиться самостоятельно сложно, особенно если нет механизмов защиты — упражнений или препаратов, выписанных врачом, пишет RT.

18 ноября врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков рассказал о снижении тревожности благодаря прививке от COVID-19.