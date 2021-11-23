Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США объявили о санкциях против двух судов и одной компании из РФ из-за СП-2
Наука
В России создали самый точный экспресс-тест на COVID-19
Мир
В Госдепе заявили о планах США ввести новые санкции против Белоруссии
Мир
В «Молдовагазе» пообещали решить проблему с выплатами «Газпрому»
Мир
Директор «Челси» Грановская стала лучшим футбольным менеджером Европы
Мир
В США сообщили о возможном использовании нефти из запасов
Мир
ФБР предупредило граждан о возможных кибервымогательствах в праздники
Мир
Молдавия получила уведомление от «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа
Мир
CAS отменил пятилетнюю дисквалификацию российского бадминтониста
Мир
Павел Дуров стал гражданином Франции

Эксперт объяснил причины обращения психологов к коллегам

Писатель Христосенко объяснил, зачем психологи наведываются к коллегам
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Психолог, писатель и предприниматель Михаил Христосенко рассказал, зачем психологи посещают своих коллег.

Стану хорошим: психологи советуют украшать дома к Новому году
Покупка подарков благотворно влияет на атмосферу в семье

В беседе с «Вечерней Москвой» в понедельник, 22 ноября, он объяснил, что любому психологу необходим свой психолог. Он пояснил, что люди данной профессии вынуждены сами периодически обращаться за помощью к коллегам, потому что у них тоже могут быть психологические проблемы.

«Одному специалисту нужен другой, скорее как супервизор. Это более компетентный человек, который удостоверяет, что с психологом всё в порядке, он в адекватном состоянии и не теряет связи с реальностью», — разъяснил эксперт.

По мнению специалиста, если у психолога нет такого проверяющего более опытного специалиста, то к работе его допускать нельзя.

Среди главных запросов на таких приемах у «супервизоров» Михаил Христосенко назвал проблемы с взаимоотношениями, деньгами и реализацией. По его словам, большая часть психологов в РФ испытывает проблемы, касающиеся нехватки клиентов и средств. Дело в низком чеке за услугу, которая в среднем зачастую не превышает 1,5 тыс. рублей, пишет Life.ru.

Он предупредил, что, если психолог не имеет взгляда со стороны на себя и свои убеждения, он продолжает сам смотреть на реальность сквозь искаженную призму своих внутренних убеждений. В результате в работе с клиентами такой специалист будет навязывать свою точку зрения, личные комплексы и не будет до конца объективным в инструментах и словах.

22 ноября в России отмечался День психолога — профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии, напоминает НСН.

Ранее в этот день психолог, психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал ИА Nation News, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты. По его словам, чаще всего это тревожность, с которой можно справиться в зависимости от интенсивности расстройства. По его словам, если интенсивность расстройства высокая, то справиться самостоятельно сложно, особенно если нет механизмов защиты — упражнений или препаратов, выписанных врачом, пишет RT.

18 ноября врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков рассказал о снижении тревожности благодаря прививке от COVID-19.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021