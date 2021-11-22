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Роулинг рассказала об угрозах со стороны незнакомцев

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Британская писательница Джона Роулинг пожаловалась в своем Twitter на то, что накануне три незнакомца сфотографировались на фоне ее дома и выставили снимки с адресом звезды в Сеть.

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По словам автора серии книг о волшебнике Гарри Поттере, ей неоднократно поступали угрозы убийства. Несколько раз она была вынуждена обратиться в полицию, чтобы защитить себя и своих близких.

Кроме того, Роулинг поблагодарила пользователей, которые пожаловались на публикации и добились их удаления.

«Я также хотела бы поблагодарить шотландскую полицию за их поддержку и помощь в этом деле», — рассказала знаменитость.

Писательница подчеркнула, что в последние годы не была единственной, кто столкнулся с преследованиями со стороны защитников трансгендерных людей.

8 июня прошлого года Роулинг обвинили во враждебном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям. Однако она ответила возмущенным пользователям соцсетей, что знает и любит трансперсон.

Перед этим Роулинг высмеяла заголовок публикации «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют».

«Люди, которые менструируют. Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жанщины? Жинщины? Жунщины?» (Wumben? Wimpund? Woomud?», — пошутила писательница.

После этого Роулинг, по ее словам, регулярно сталкивалась с угрозами физической расправы или подбросить ей самодельную взрывчатку в почтовый ящик.

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