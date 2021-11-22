Детский омбудсмен Москвы взяла под контроль инцидент с попыткой продажи младенца

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила «РИА Новости», что взяла под контроль ситуацию, связанную с попыткой продажи новорожденного ребенка.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что женщина пыталась продать новорожденного сына в Москве за 100 тыс. рублей, опубликовав в интернете объявление о поиске приемных родителей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Она уточнила, что в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в медучреждении.

Бывают разные случаи, когда мать отказывается от ребенка, и если это решение продиктовано критическими обстоятельствами, то есть цивилизованные способы, чтобы ребенок остался в безопасности. Но если это жажда наживы, то это уголовное преступление. И, конечно, должны в таком случае разбираться правоохранительные органы», — уточнила Ярославская 22 ноября.

При этом она добавила, что будет следить развитием событий, связанных с этим инцидентом и выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков посетит Нижний Тагил для встречи с профильными органами. Он планирует обсудить инцидент с насилием в семье профессиональной опекунши. Всего с женщиной проживали 20 детей.