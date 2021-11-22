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В ЦОДД рассказали о новом виде мошенничества на дорогах

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Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о новой схеме мошенничества на дорогах. Информацию об этом опубликовал 22 ноября на своей странице в Facebook глава ситуационного центра столичного ЦОДД Александр Евсин.

По его словам, схема обмана такая: злоумышленники выбирают в качестве жертвы интеллигентных водителей-женщин в возрасте, рассчитывая на их непонимание работы двигателя, тревожность и внушаемость. Мошенник догоняет машину жертвы и начинает сигналить, махать руками и кричать, будто с ее машиной что-то не в порядке, к примеру, идет дым из под крышки капота или вылилось масло.

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Жертва останавливается, и мошенник, если, к примеру, якобы идет дым, просит срочно открыть капот, чтобы проверить, в чем проблемы, и обещает помочь их решить.

После открытия капота злоумышленник незаметно выплескивает масло на коллектор, после чего действительно от горячего двигателя пойдет дым. После этого мошенник предлагает способ выхода из сложившейся ситуации.

Уточняется, что здесь всё уже зависит от платежеспособности и степени доверчивости жертвы. «Одним могут «залить» масло, которое якобы вытекло. Ничего заливать не будут, но так как масло и так в двигателе есть, просто поизображают «заливку» за стоимость «долитого» масла. Так можно потерять от 5 до 10 тыс.», — написал Евсин.

Он отметил, что, если жертва поверила мошенникам, ее могут запустить по полному кругу, то есть затем приедет эвакуатор, который отвезет машину водителя в какой-нибудь псевдодосервис, там подтвердят «неполадки», предложив ремонт.

Глава ситуационного центра столичного ЦОДД подчеркнул, что в таком случае уровень финансовых потерь будет весомее — десятки или сотни тыс. рублей. Также он добавил, что в большинстве случаев эта мошенническая схема срабатывает.

Ранее, 16 ноября, были названы самые распространенные виды мошенничества в автостраховании — инсценировка ДТП и фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия.

Кроме того, по данным страховой компании, остается актуальной проблема деятельности недобросовестных автоюристов, которые специализируются на получении завышенных выплат со страховых компаний по суду.

По данным, компании, только по Москве и Московской области за 2020 и 2021 год предварительно было выявлено более 1 тыс. групп лиц, предположительно причастных к мошенническим действиям в ходе урегулирования страховых случаев по ОСАГО и каско.

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