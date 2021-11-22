Эксперт назвал способы обнаружить проблемы с иммунитетом зимой

Существует мнение, что в холодное время года иммунная защита ослабевает и требует дополнительной поддержки. Так ли это, «Известиям» рассказал основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.

«Иммунитет — чувствительная система, которая оперативно реагирует на проникновение в тело опасных элементов. Это могут быть вирусы, бактерии, аллергены. Контактируя с ними, организм начинает вырабатывать иммунные клетки. Основное место битвы иммунных клеток — лимфатические узлы и протоки. Поэтому на фоне инфекции те нередко увеличиваются. При этом у каждого типа клеток своя роль. К примеру, разные типы Т-лимфоцитов не только непосредственно устраняют источник опасности, но и помогают регулировать саму ответную реакцию иммунитета», — разъяснил эксперт.

Чтобы понять, существуют ли реальные отклонения в иммунной защите, требуется провести исследования, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и иммунограмму, подчеркнул специалист. Отталкиваясь от результатов исследований, врач сможет подобрать метод укрепления иммунитета. Возможны назначение витаминно-минеральных комплексов, коррекция питания, внедрение в режим физических нагрузок. Также рекомендуется уменьшить уровень стресса и улучшить качества сна.

«Способность адекватно реагировать на угрозу в целом не связана со временем года. Однако нужно помнить: состояние организма напрямую зависит от потребления витаминов и питательных веществ. А зимой сокращается потребление фруктов и ягод. Значит, в организм поступает меньше витаминов, специфичных для этих продуктов», — уточнил Саванович.

Он также добавил, что основную долю витаминов человек получает летом, а зимой возникает гиповитаминоз, результатом которого являются сбои в работе иммунитета. При этом эксперт отметил, что тема до сих пор обсуждается и исследуется специалистами, но уже известно точно, что запастись витаминами на длительный срок нельзя, так как они регулярно расходуются, постоянно участвуя в жизненно важных процессах и влияя на работу основных систем организма.

«Также стоит помнить: в зимнее время на фоне сокращения светового дня уменьшается выработка витамина D, важного для иммунной системы. Однако установить реальный дефицит данного витамина, как и остальных, можно только сдав специальные анализы (на каждый витамин или комплексно). Прием витаминов «вслепую» или «на всякий случай» не поможет укрепить иммунитет», — заключил Саванович.

17 ноября врач-диетолог Наталья Герасимова заявила, что укрепить иммунитет в холодную погоду можно, гуляя на свежем воздухе, употребляя свежие или консервированные соки и морсы, а также рыбу и водоросли.

Специалист добавила, что занятия спортом на свежем воздухе при низких температурах рекомендуются только закаленным людям. Физкультура на свежем воздухе помогает укрепить иммунную систему организма, но для неподготовленных такие тренировки могут обернуться болезнью.