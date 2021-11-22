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В Москве мужчина с переломом шейки бедра два дня умирал на улице

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В Москве 54-летний мужчина умер в поселке Коммунарка. Москвич провел на улице два дня, передвигаться он не мог из-за перелома шейки бедра. Об этом 22 ноября сообщает канал РЕН ТВ.

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Пострадавшего нашли на улице медики и диагностировали у него еще и воспаление легких. Сам пострадавший рассказал, что получил травму 5 ноября и добираться до дома пришлось ползком, отмечает Пятый канал. Врачей мужчина вызвал 12 ноября, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что в Москве 47-летний мужчина скончался вскоре после выписки из городской клинической больницей № 1 им. Пирогова.

В больницу мужчина попал 26 сентября. После оказания первой помощи пациента выписали, однако вскоре он был обнаружен рядом со зданием больницы. Мужчину доставили в реанимацию, где он 27 сентября скончался.

У пациента были диагностированы ссадины, ушибы, переохлаждение, посттравматическая ампутация пальцев обеих стоп, внезапная сердечная смерть.

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