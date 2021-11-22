Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Самые большие зарплаты в России получают жители северных регионов, Дальнего Востока, а также Москвы. Данные соответствующего исследования были опубликованы в понедельник, 22 ноября.

В 2021 году, как следует из данных исследования, регионом-лидером по уровню зарплат стала Чукотка. Там свыше 46% работников получают 100 тыс. рублей и более. На втором месте расположился Ямало-Ненецкий округ — там такую зарплату получают 40,5% жителей. На третьем месте — Магаданская область (32,1%), на четвертом и пятом — Ненецкий автономный округ и Москва (30%).

Зарплату в размере 100 тыс. или более получают около 20% жителей Сахалинской области, Камчатки, Ханты-Мансийского автономного округа и Якутии.

Также в топ-15 регионов вошли Мурманская область, Санкт-Петербург, Красноярский край Приамурье, Подмосковье и Коми, добавляет «РИА Новости».

Эксперты объясняют лидерство северных городов прибыльной добывающей промышленностью, Москва и Санкт-Петербург выполняют роль финансовых центров, где располагаются офисы крупных компаний.

Аутсайдерами рейтинга стали Калмыкия, Мордовия, Дагестан, Ингушетия и Чечня. Там доля тех, кто получает 100 тыс. рублей или больше, не превышает 1,5%.

Ранее, 8 ноября, аналитики «Работа.ру» выяснили, что вакансия бэк-энд-разработчика стала одной из самых высокооплачиваемых вакансий с удаленной работой в ноябре 2021 года. Так, в должности бэк-энд-разработчика (Senior Backend Developer) зафиксирована одна из самых высоких зарплат в ноябре — до 300 тыс. рублей.

Также в рейтинг попала вакансия менеджера активных продаж, который может получать до 180 тыс. Еще одним высокооплачиваемым предложением стала вакансия фулстек-разработчика (Java Developer Fullstack). Зарплата на данной должности составляет до 170 тыс. рублей в месяц.