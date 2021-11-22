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В Германии непривитым от коронавируса запретят делать эвтаназию

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В Германии решили запретить проведение эвтаназии людям, не прошедшим вакцинацию от коронавируса. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Ассоциации эвтаназии ФРГ.

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Там подчеркнули, что эвтаназия, как и подготовка к ней, требует не только особой ответственности и обоснованного решения со стороны того, кто захотел уйти из жизни, но и человеческой близости во время проведения процедуры. В этом случае непосредственный контакт может стать предпосылкой для распространения COVID-19.

«На сегодняшний день у нас действует правило 2G, которое было дополнено мерами, связанными с текущей эпидемиологической ситуацией. В частности, речь идет о быстрых тестах перед встречами в закрытых помещениях», — сказано в сообщении ассоциации.

18 марта стало известно, что парламент Испании окончательно одобрил легализацию в стране эвтаназии. С инициативой ранее выступили члены правящей Испанской социалистической рабочей партии (PSOE). Отмечалось, что закон должен будет вступить в силу в конце июня текущего года.

До этого, в конце января, за легализацию эвтаназии проголосовал португальский парламент. Сообщалось, что данную процедуру смогут пройти неизлечимо больные и на протяжении долгого времени страдающие от невыносимых болей пациенты. При этом им должно быть более 18 лет и их должны признать психически пригодными для принятия такого решения. Кроме того, об эвтаназии в Португалии смогут просить исключительно граждане страны или ее законные жители.

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