Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии

Португальский парламент в пятницу, 29 января, проголосовал за легализацию эвтаназии. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, просить об эвтаназии смогут неизлечимо больные и на протяжении долгого времени страдающие от «невыносимых» болей пациенты. При этом им должно быть более 18 лет и их должны признать психически непригодными для принятия такого решения.

Кроме того, об эвтаназии в Португалии смогут просить исключительно граждане страны или ее законные жители.

Отмечается, что в настоящий момент соответствующий законопроект находится у президента страны Марсело Ребело де Соуза для окончательного утверждения.

В октябре прошлого года издание National Review сообщало, что правительство Нидерландов рассмотрит возможность разрешить проведение эвтаназии неизлечимо больным детям в возрасте 1–12 лет.

Эвтаназия в том или ином виде на сегодняшний день разрешена в ряде стран мира, в том числе в Германии, Нидерландах, Колумбии, Люксембурге и Новой Зеландии.