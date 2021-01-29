Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США
Происшествия
В Самарской области в ДТП с автобусом погибли шесть человек
Общество
В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик
Общество
Названы сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в России
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Мир
Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии
Мир
В Турции анонсировали начало работы совместного с Россией центра по Карабаху

Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Португальский парламент в пятницу, 29 января, проголосовал за легализацию эвтаназии. Об этом сообщает Reuters.

У грани разумного: запрещенные аборты и разрешенная эвтаназия
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

По данным агентства, просить об эвтаназии смогут неизлечимо больные и на протяжении долгого времени страдающие от «невыносимых» болей пациенты. При этом им должно быть более 18 лет и их должны признать психически непригодными для принятия такого решения.

Кроме того, об эвтаназии в Португалии смогут просить исключительно граждане страны или ее законные жители.

Отмечается, что в настоящий момент соответствующий законопроект находится у президента страны Марсело Ребело де Соуза для окончательного утверждения.

В октябре прошлого года издание National Review сообщало, что правительство Нидерландов рассмотрит возможность разрешить проведение эвтаназии неизлечимо больным детям в возрасте 1–12 лет.

Эвтаназия в том или ином виде на сегодняшний день разрешена в ряде стран мира, в том числе в Германии, Нидерландах, Колумбии, Люксембурге и Новой Зеландии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021