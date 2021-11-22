В ГД внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника. Документ опубликовали в думской электронной базе в понедельник, 22 ноября.

«Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в тексте документа.

По мнению парламентариев, установление запрета обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России, пишет «Газета.Ru».

«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — отмечается в сопутствующих документу материалах.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас положительно оценил инициативу чеченских парламентариев, подчеркнув, что у преступников нет ни национальности, ни религии. При этом он высказался в пользу дополнительного рассмотрения документа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время подобный запрет юридически не закреплен, информация об этом находится в дайджесте для президента. Он отказался давать эмоциональную оценку данному законопроекту.