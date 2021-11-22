Клишас высказался о законопроекте на запрет упоминания национальностей преступников в СМИ

Законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ нуждается в дополнительном обсуждении, заявил 22 ноября глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас «РИА Новости».

Он положительно оценил инициативу чеченских парламентариев, подчеркнув, что у преступников нет ни национальности, ни религии, однако высказался в пользу дополнительно рассмотрения документа.

«Законопроект требует серьезного общественного обсуждения», — отметил сенатор.

Проект закона также прокомментировали в Союзе журналистов России.

«Если не говорить, уроженцем какого региона или страны является преступник, то у общества складывается искаженная картина. Нет понимания, в какой ситуации оно живет. Если писать, что господин X напал на гражданина N с остро отточенным предметом, который мы тоже не можем называть, чтобы доставить ему известный дискомфорт, ткнув несколько раз, то получается бред», — заявил радио Sputnik секретарь Союза Анатолий Кузичев.

С другой стороны, акцентировать внимание читателей и слушателей на национальной принадлежности правонарушителя тоже неправильно, добавил он.

Так или иначе, подчеркнул Кузичев, данный проект — это еще не принятый закон, а призыв к дискуссии.

«Тема сложная, особенно для нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Я не знаю, какой ответ правильный, но это надо как следует обсудить», — сказал он.

Чеченская Республика внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности правонарушителей. Авторы также предложили наложить запрет на указание вероисповедания и принадлежности к народам РФ в криминальных новостях.

По мнению парламентариев, такой подход поможет сохранить согласие и мир в многонациональной стране и избежать вражды и социального взрыва, тогда как распространение подобных сведений о преступниках или подозреваемых оскорбляет национальные и религиозные чувства граждан.