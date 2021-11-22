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Посольство Абхазии учреждено в Никарагуа

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Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства страны в Республике Никарагуа. Об этом сообщила пресс-служба президента.

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«В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить посольство Республики Абхазия в г. Манагуа», — говорится в указе главы государства, опубликованном 2 ноября.

Никарагуа — вторая после России страна, признавшая независимость Абхазии в 2008 году. Между странами установлены дипотношения, подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений.

Делегация Абхазии во главе с занимавшим тогда пост министра иностранных дел страны Дауром Кове присутствовала на прошедших 7 ноября выборах президента Никарагуа в качестве наблюдателей. В рамках нахождения абхазской делегации в центральноамериканской стране было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Сухумом и столицей Никарагуа Манагуа. Кроме того, стороны подписали план мероприятий по взаимодействию между республиками на 2022 год.

До этого, 5 августа, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал причину призыва семи государств к России отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. По его словам, западные страны во главе с Великобританией любят использовать любой информационный повод, для того чтобы начать очередную антироссийскую кампанию.

Ранее в тот же день ряд западных стран в совместном заявлении призвал Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

Заявление было приурочено к 13-й годовщине признания Москвой независимости обеих республик, которое произошло 26 августа 2008 года.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость Абхазии и Южной Осетии признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

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