В российском правительстве в настоящее время обсуждается долгосрочная программа развития Сибирского региона, которая включает в себя строительство новых городов. Почему крупным бизнесом нельзя руководить из столицы, как удовлетворить всех сотрудников при переезде в регионы и как это поможет развитию территорий «Известиям» рассказал генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин.

— Основные активы компании En+ Group находятся в регионах. Как вы относитесь к масштабным планам по развитию Сибири, которые сейчас обсуждаются в правительстве?

— Как компания, которая давно и активно работает именно в Сибири, мы можем только поддерживать такие инициативы со стороны властей. Статистика показывает, что именно из этого региона на протяжении последних десятилетий идет отток населения колоссальными темпами. И речь не только о малых городах и деревнях. Возьмем, к примеру, достаточно крупный и развитый город Братск. С 2002 года его население сократилось с 251 тыс. до 225 тыс. человек. И у этой тенденции есть вполне конкретные причины — отсутствие современного жилого фонда, нехватка детских садов и школ, культурно-развлекательных объектов, людям банально некуда сходить в выходные. Если инфраструктурные проблемы не будут решаться системно, остановить отток населения не удастся.

— Если в регионах все так сложно, зачем вы приняли решение о переводе сотрудников энергетического бизнеса EN+ Group в Иркутск, а металлургического — в Красноярск?

— Несмотря на то что вопрос о переводе штаб-квартир EN+ Group и его металлургического сегмента, «РУСАЛа», официально был оформлен не так давно, фактически руководители и ключевые сотрудники компаний большую часть времени и раньше находились в регионах, на наших предприятиях. Нельзя управлять сложным, крупным бизнесом из Москвы, нужно быть на производстве, видеть все процессы своими глазами, общаться с людьми и знать, чем они живут.

Летом 2021 года часть сотрудников «РУСАЛа» уже переехала в новый офис на улице Маерчака. Это сотрудники, работающие в дирекции по качеству, персоналу, сбыту, в корпоративном университете — всего 200 человек. Компания при релокации оплачивает все расходы по переезду в регионы, включая транспортные расходы, оплату аренды жилья, а также обеспечивает устройство детей сотрудников дошкольного возраста в детские сады.

В Красноярском крае сегодня расположены крупнейшие предприятия « РУСАЛа » : Красноярский и Богучанский алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат, заводы по производству дисков СКАД и КиК, а также инженерно-технологический центр « РУСАЛа » , занимающийся научными исследованиями и разработкой новых технологий для алюминиевого производства, строительный дивизион. Еще один офис компании, на 300 человек, в скором времени будет достроен и открыт на улице Пограничников. Если говорить о сотрудниках энергетического бизнеса, то их в скором времени ждет переезд в Иркутск. Поскольку подходящее для офиса помещение найти не удалось, мы приняли решение строить самостоятельно. Площадь нового офисного помещения составит 4,1 тыс. кв. м, на проект выделено 500 млн рублей.

— Вы не боитесь, что сотрудники просто откажутся переезжать, поскольку собственный бытовой комфорт для них окажется важнее интересов бизнеса?

— Наша сверхзадача — создать необходимый уровень жизненного комфорта не только для сотрудников и их семей, но и в целом в регионах, где мы живем и работаем. Так, новый бизнес-центр в Иркутске — это современное здание с кафе, рестораном, фитнес-центром и медицинским кабинетом, который ничем не будет уступать московским офисным помещениям. Кроме того, преобразится и пространство вокруг — здесь появятся набережная протяженностью 1,6 км с прогулочными зонами и велодорожками, инженерно-сетевые и архитектурные объекты и жилой район. Фактически речь идет о полноценном редевелопменте целого квартала бывших промзон, на который компания потратит около 10 млрд рублей. Надеюсь, в таком современном пространстве будет комфортно работать и жить всем.

— Но вы же не сможете обеспечить жильем всех сотрудников, ведь в группе их более 90 тыс.…

— Вы сейчас затронули очень больной вопрос. Дефицит жилого фонда — это действительно огромная проблема для многих регионов. Когда мы только запускали корпоративную программу по улучшению жилищных условий для наших сотрудников, то предложили очень выгодные условия — льготную процентную ставку у банков-партнеров, отсутствие первого взноса, компенсацию 50% от суммы ежемесячного платежа. И после запуска программы выяснилось, что дело не только в деньгах.

В некоторых городах пригодных для жилья квартир в продаже просто нет, возвращаясь к тому же Братску, потому что годами, десятилетиями там ничего не строилось. В итоге было принято решение переформатировать жилищную программу — теперь это программа «РУСАЛ Миниполис». Это строительство целых микрорайонов повышенной комфортности и всей необходимой инфраструктуры — детских садов, школ, игровых площадок. Так что да, всех нуждающихся в улучшении жилищных условий сотрудников хотим обеспечить.

— Это очень масштабный проект. Вы не думаете, что это не ваши обязанности?

— Жилищная программа по строительству миниполисов — только часть наших планов в рамках большого проекта «Возрождение». Вот он действительно очень масштабный: включает в себя все вопросы, которые волнуют жителей регионов: экология, медицина, инфраструктура, транспорт, доступное современное жилье, качественное образование и, конечно, рабочие места с достойной заработной платой. Программа должна синхронизировать корпоративную повестку с задачами развития территорий, где находятся наши предприятия. Все эти социальные направления нашей стратегии соответствуют 17 целям устойчивого развития ООН (ЦУР).

Мы работаем в тесном контакте с органами власти и местными сообществами и хотим коренным образом изменить жизнь в регионах. Конечно, в каких-то моментах нам необходимо участие местной власти, по тем же земельным участкам под строительство, попаданию в имеющиеся федеральные программы. С нашей стороны это вопрос понимания, что необходимо сотрудникам (это как раз мониторят на местах рабочие советы), как можно реализовать необходимое, и дальнейшего совместного воплощения.

— Что уже удалось реализовать?

По инициативе основателя компании построено семь медицинских центров борьбы с коронавирусом. Когда пандемия закончится, они будут перепрофилированы в центры здоровья. Строятся лыжные базы, детские сады, реконструируются парки и скверы. В идеале, конечно, чтобы не только наши рабочие советы, а и сами жители также предлагали новые идеи для улучшения жизни в городах и помогали их воплощать в жизнь. Мы хотим в ближайшее время презентовать в регионах наши идеи по их комплексному развитию, чтобы все понимали, как это может работать.

— А как обстоят дела с заработной платой у вас на предприятиях?

— Мы хотим, чтобы у нас в команде работали лучшие специалисты, поэтому и оплата труда — конкурентная. В этом году En+ Group уже дважды повышала зарплаты сотрудникам на предприятиях. В среднем рост в течение года составил 30%. Только по энергетическому бизнесу на эти цели затрачено более 19 млрд рублей в год. Наша цель — обеспечить уровень заработной платы наших работников как минимум на 15% выше среднего уровня оплаты труда по региону.

— Не вызовет ли это рост неравенства?

— Скорее экономика каждого региона получит дополнительный стимул для роста и развития. Ну и остальные работодатели подтянутся следом, если захотят быть конкурентоспособными.