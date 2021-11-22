Климов не исключил появления новых законопроектов об иноагентах

В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ рассматривают появление новых законопроектов об иноагентах. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил глава комиссии Андрей Климов.

«Мы будем проводить инвентаризацию (законодательства об иноагентах — Ред.). У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения», — сказал политик на брифинге.

По его словам, сенаторы рассматривают инициативы, предлагаемые коллегами и оппонентами.

«Мы их анализируем», — сказал политик.

Климов также заявил, что законодатели намерены вернуться к рассмотрению конкретных вопросов после обсуждения с экспертами.

«Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов», — подчеркнул он.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет «массовой записи» в иноагенты, опасность этого сильно преувеличена. Также российский лидер согласился, что некоторые критерии закона об иностранных агентах нуждаются в повторном анализе.

30 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова.

27 августа Песков сообщил, что закон о СМИ-иноагентах действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

В конце декабря 2020 года глава государства подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, приобретают такой статус.