В ГД внесли запрещающий упоминать в СМИ национальность преступника законопроект

В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает упоминать в СМИ национальность преступника. Документ размещен в думской электронной базе в понедельник, 22 ноября.

Проект закона внес парламент Чеченской Республики.

«Предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечают авторы законопроекта, он направлен на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», — сказано в сопутствующих документу материалах.

В июне стало известно, что президент России Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейковой информации.

Законопроект предусматривает ответственность журналистов за процитированную ими информацию других изданий, в случае если главных редакторов данных СМИ невозможно установить и привлечь к ответственности за публикацию недостоверной информации.

Согласно документу, журналисты будут освобождаться от ответственности если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности». Поправку предлагалось внести в закон «О средствах массовой информации».

Один из авторов законопроекта, первый замглавы думского комитета по информполитике Сергей Боярский, пояснял, что изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.