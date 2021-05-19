Госдума усилила правила цитирования журналистами других СМИ

Журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ невозможно привлечь к ответственности. Это положение содержится в законопроекте о введении маркировки анонсов зрелищных мероприятий, который в среду, 19 мая, был принят Госдумой в третьем чтении.

Согласно поправкам в закон о СМИ, теперь журналисты будут освобождаться от ответственности только если главный редактор цитируемого СМИ «может быть установлен и привлечен к ответственности», сообщает ТАСС.

Один из авторов законопроекта, первый замглавы думского комитета по информполитике Сергей Боярский, заявил, что изменения вносятся для того, чтобы журналисты не ссылались на несуществующие СМИ.

23 апреля стало известно, что зарегистрированное в Латвии русскоязычное издание «Медуза» внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Также в реестр СМИ-иноагентов включили издание «Первое антикоррупционное СМИ» («ПАСМИ»).

7 апреля сообщалось, что вступили в силу судебные решения о привлечении к административной ответственности ООО «РСЕ/РС» (входящие в состав радиостанции внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) и его генерального директора за отсутствие маркировки с указанием информации, распространяемой СМИ-иноагентом. Общая сумма штрафов по 20 вынесенным постановлениям составила 5,5 млн рублей.

По закону «О средствах массовой информации» материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.