Россияне назвали объем достойной для жизни пенсии

Достойный уровень пенсии для жителей крупных городов колеблется от 35 до 48 тыс. рублей. Средняя по стране сумма приемлемой пенсии составила 43 тыс. рублей, что на 8% больше прошлогоднего показателя, говорится в просе SuperJob, который представил РБК 22 ноября.

Молодежь до 24 лет называла достойной пенсией 35,8 тыс. рублей в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тыс. рублей.

Москвичи с читают достойной пенсией 48 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 47 тыс. рублей, в Ижевске достойной пенсией назвали 39,4 тыс. рублей, в Кирове — 39 тыс. рублей.

В среднем по стране при достижении пенсионного возраста рассчитывают продолжать работать 28% опрошенных, 24% — намерены жить на государственную пенсию, 14% надеются на сбережения, 4% — на выплаты негосударственных пенсионных фондов, 7% рассчитывают на доходы от аренды, дивидендов и т.п.

Любопытно, что в 2009 году на пенсию собирались жить не более 7% респондентов, а свыше 30% — на сбережения, отметили аналитики. Вопрос о пенсии они задали 32 тыс. респондентов из всех округов страны.



Президент России Владимир Путин 18 ноября заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции. Конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве.

22 сентября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Кроме того, министр заявил, что в 2022 году на поддержку материнства и детства в бюджетах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусмотрено более 900 млрд рублей.

Российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов заявил, что лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии является недвижимость. Он добавил, что приобретение квартир для сдачи в аренду распространено не только в России, но и в Китае, Индии, Бразилии, где слабо развиты фондовые рынки и страхование жизни.