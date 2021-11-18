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Миллиардер назвал недвижимость самым надежным вложением для пенсионеров

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Недвижимость является лучшей инвестицией для сохранения сбережений на пенсии. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов.

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Говоря об инвестиционном потенциале недвижимости, Шарапов в беседе с порталом BN.ru отметил, что квартира, «особенно пенсионная «однушка», легко сдается в аренду.

Он пояснил, что приобретение квартир для сдачи в аренду распространено не только в России, но и в Китае, Индии, Бразилии, где слабо развиты фондовые рынки и страхование жизни.

«Всё то же самое: квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость», — заявил Шарапов.

Тем же, кто купил уже несколько «однушек» бизнесмен порекомендовал обдумать вложения в стрит-ритейл или офисную недвижимость.

Кроме того, миллиардер спрогнозировал дальнейший рост цен на жилье в России. Он заключил, что вложения в недвижимость в долгосрочной перспективе защитят от «жуткой» инфляции.

Ранее, в августе, эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» предупредили, что покупка недвижимости для сдачи в аренду может стать нецелесообразной для инвестиций, если государство возложит на хозяев жилья ответственность за поведение арендаторов. Также значительные изменения ожидают рынок, если арендный бизнес придется зарегистрировать как ИП (индивидуальное предпринимательство). При этом, по мнению экспертов, альтернативы инвестициям в недвижимость нет.

По данным риелторов, доходность от сдачи квартир в аренду сейчас достигает 6–7% годовых.

В мае в Госдуму внесли проект, предлагающий дополнить Жилищный кодекс России статьей 17.1 «Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах». Так, предлагается штрафовать хозяев квартир за шумных съемщиков.

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