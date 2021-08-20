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Риелторы предрекли проблемы сдающим квартиры россиянам

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Покупка недвижимости для сдачи в аренду может стать нецелесообразной для инвестиций, если государство возложит на хозяев жилья ответственность за поведение арендаторов. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы» в пятницу, 20 августа.

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Агентство отмечает, что если вырастет налоговое бремя для арендодателей, вырастут и ставки на аренду. Это может произойти не сразу, а через полгода или позже.

Также значительные изменения ожидают рынок, если арендный бизнес придется зарегистрировать как ИП (индивидуальное предпринимательство). При этом, по мнению экспертов, альтернативы инвестициям в недвижимость нет. Они ожидают, что рынок жилья сможет подстроиться под новые условия.

По данным риелторов, доходность от сдачи квартир в аренду сейчас достигает 6–7% годовых. Если же процент будет ниже, все перейдут на депозиты в банки, считают специалисты.

«Сейчас рынок аренды находится на своих самых низких и кризисных позициях, но при этом с него люди не уходят», — указывается в сообщении.

В мае в Госдуму внесли проект, предлагающий дополнить Жилищный кодекс России статьей 17.1 «Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах». Так, предлагается штрафовать хозяев квартир за шумных съемщиков. Если наниматель регулярно нарушает режим тишины, соседи смогут пожаловаться арендодателю. Тот должен будет уладить проблему или расторгнуть договор с арендаторами. Если шум не прекратится, хозяина жилья оштрафуют. Депутаты одобрили идею, но предложили доработать документ.

При этом право на спокойный отдых защищено и действующим законодательством. В Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00. В Санкт-Петербурге — с 22:00 до 8:00. Время тишины может отличаться в зависимости от региона.

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