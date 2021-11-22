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Попавший в ДТП на Кутузовском проспекте автомобиль не был зарегистрирован

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Автомобиль — виновник смертельного ДТП на Кутузовском — не был зарегистрирован, чтобы не попадать в поле зрения полиции.

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По данным ГИБДД, погибший в результате ДТП 20 ноября Магомедсаид Зайнудинов (автоблогер и гонщик Саид Губденский), который на огромной скорости вылетел на полосу встречного движения на Кутузовском проспекте и протаранил два других транспортных средства (кроме Саида погиб также пассажир, находившийся в его машине), в 2020 году 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил. 17 декабря 2020-го Саида лишили водительских прав (уже повторно). Правда, срок этого запрета истек в июле 2021-го.

При этом, как выяснили «Известия», разбившаяся в аварии машина Саида BMW М4 была куплена за неделю до трагедии на имя 23-летней москвички, которая сама не имеет водительских прав. По некоторым данным, девушка не в первый раз «покупала» автомобиль для Саида. По словам экспертов, некоторые блогеры практикуют схему «стоп-учет» — когда каждые 10 суток машина переоформляется на нового владельца. Согласно закону, именно этот срок отведен на регистрацию транспортного средства, а пока машина не зарегистрирована, у нее нет номеров и камеры ее не видят. Таков был и автомобиль Саида Губденского, на котором он устроил смертельное ДТП.

Подробности читайте в материале «Известий»:

До первого встречного: как остановить череду смертельных ДТП

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