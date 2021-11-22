Министр Израиля рассказал о признании российских сертификатов переболевших COVID

Израиль намерен признать российские сертификаты переболевших коронавирусом. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр туризма Израиля Йоэль Развозов, прибывший с визитом в Москву. По его словам, подойдут сертификаты переболевшего, выдаваемые «Госуслугами».

«Пока мы еще не отработали этот механизм. Это всё составляющие того плана, который мы хотим утвердить до 1 декабря (ожидаемая дата открытия Израиля для туристов из России. — «Известия»). Задача представителей нашего минздрава — выработать правильный механизм, моя задача — посмотреть, как он адаптирован под нужды туриста, и тогда мы сможем его опубликовать. Мы обсуждали с российской стороной сертификаты переболевших. Отмечу, не для всех стран мы признаем такие сертификаты, но в России мы увидели, насколько эта система госуслуг работает», — отметил министр.

Он подчеркнул: обсуждаются сертификаты только тех, кто переболел в последние полгода. Если кто-то переболел раньше, он не будет признан переболевшим коронавирусом и не сможет въехать в Израиль — если он, конечно, не сделал прививку не более чем полгода назад, уточнил политик.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Израиль откроется для всех туристов из России»