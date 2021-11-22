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В минздраве Израиля оценили лаборатории для производства «Спутника V»

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Израильский минздрав высоко оценил уровень лабораторий, где производят «Спутник V»

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Делегация израильского минздрава оказалась впечатлена уровнем российских лабораторий и системой портала «Госуслуги». Об этом в интервью «Известиям» сказал министр туризма Израиля Йоэль Развозов, прибывший с визитом в Москву.

«Со мной приехали специалисты — главный национальный координатор по борьбе с коронавирусом профессор Салмон Зарка, директор департамента контроля за лабораториями при минздраве Израиля Рути Ишай. Мы получили всю нужную нам информацию, чтобы принять решение (о признании в Израиле «Спутника V». — «Известия»). В принципе, специалисты впечатлены и уровнем лабораторий, и уровнем передачи информации на «Госуслуги». Теперь последнее слово за ними, то есть за нашим минздравом. Но я оптимистично настроен», — заявил глава минтуризма.

Израиль, как ожидается, откроется для российских туристов, привитых двумя дозами «Спутника V», 1 декабря. С момента получения второй дозы вакцины должно пройти не более полугода, уточнил министр.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Израиль откроется для всех туристов из России»

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