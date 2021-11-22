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Президент Сальвадора объявил о планах строительства Биткоин-сити

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Президент Сальвадора Наиба Букеле намерен построить город майнеров у подножья вулкана Кончагуа, используя криптовалюту для финансирования проекта. Об этом сообщает «Би-би-си» в воскресенье, 21 ноября.

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Предполагается, что новое поселение будет иметь форму монеты, а для удобства и эффективности добычи цифровой валюты оно будет располагаться рядом с источником геотермальной энергии в юго-восточном регионе Ла-Унион.

Согласно планам главы государства, в Биткоин-сити появятся бары и рестораны, жилые и коммерческие районы, аэропорт и железная дорога, и все они будут посвящены криптомонете. Кроме того, в городе не будут взимать подоходный налог, платить придется только НДС.

40-летний Букеле планирует сделать майнерский мегаполис экологичным и во всех отношениях передовым. Для финансирования строительства в Сальвадоре выпустят первые в мире биткоин-облигации. Отмечается, что половина доходов, полученных от добычи валюты, будет использована для застройки города, в то время как остальная часть будет использована для поддержания улиц в чистоте и порядке.

Точную дату строительства города глава государства не назвал, но уточнил, что, по его оценкам, большая часть общественной инфраструктуры будет стоить около 300 тыс. биткойнов.

Сальвадор в сентябре признал биткоин официальным платежным средством. Впрочем, местные жители скептически относятся к использованию «крипты» в качестве валюты, а проблемы с внедрением токена привели к протестам.

В начале ноября биткоин обновил максимумы. По мнению финансового директора, руководителя департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминя, подорожание биткоина (BTC) до $68 600 связано с динамикой рынка криптовалют. Экономическое явление обусловлено действиями больших игроков.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь-участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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