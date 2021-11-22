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Украина поблагодарила США за помощь в военной сфере

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов поблагодарил США за оказанную помощь в военной сфере. Об этом он заявил во время встречи с делегацией сената США на Галифаксском международном форуме по безопасности 21 ноября.

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«Настоящую поддержку и помощь не всегда можно измерить деньгами. Совместные военные учения и работа иностранных военных инструкторов на Украине в дополнение к поставкам оружия и противодействию в информационном пространстве позволяют получить кумулятивный эффект», — приводит пресс-служба СНБО слова Данилова.

Он добавил, что, «стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить безопасную ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров».

По мнению Данилова, недавние действия России, в частности публикация министром иностранных дел России Сергеем Лавровым дипломатических документов в СМИ и испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках, якобы «говорят о том, что никаких правил для них уже не существует».

15 ноября американский конгрессмен Майк Тернер проговорился о присутствии военных Соединенных Штатов на территории Украины. Он добавил, что для Вашингтона крайне важно предоставлять украинским властям разведданные и летальное оружие.

В воскресенье, 14 ноября, сообщалось, что около 80 т боеприпасов США передали Украине. Отмечается, что эти поставки — часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

11 октября президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вызывающую озабоченность ситуацию в связи с продлением процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в нормандском формате.

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