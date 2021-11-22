Матч «Лион» — «Марсель» прерван из-за брошенной в футболиста бутылки

Матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу между «Лионом» и «Марселем» в воскресенье, 21 ноября, был прерван в самом начале первого тайма из-за поведения болельщиков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Лионе. Местные фанаты не давали футболистам «Марселя» разыграть стандарт, кидая с трибун различные предметы, включая бутылки. В момент, когда полузащитник гостей Димитри Пайет собирался вводить мяч в игру с углового, с трибун прилетела бутылка, попавшая футболисту прямо в голову. Главный арбитр матча Рюдди Бюке принял решение увести команды с поля.

Пострадавшему игроку была оказана медицинская помощь.

Это не первый случай, когда французские болельщики становятся причиной остановки игры. Так, 8 августа в первом туре нынешнего чемпионата Франции по той же причине был прерван матч между «Монпелье» и «Марселем». Команды вернулись на поле спустя несколько минут и доиграли встречу. Тогда «провансальцы» победили со счетом 3:2.

22 августа в третьем туре в матче между «Ниццей» и «Марселем» на 75-ой минуте фанаты «Ниццы» бросили пластиковую бутылку в того же Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики прорвались на поле. Обе команды ушли в подтрибунное помещение, но, когда судья после паузы призвал всех на поле, игроки «Марселя» отказались продолжать игру. Матч был переигран 27 октября на нейтральном поле и завершился со счетом 1:1.

3 сентября футболистов английской сборной в Будапеште забросали пластиковыми стаканчиками во время матча с венграми на отборочном этапе ЧМ-2022. Фанатам не понравилось, что перед соревнованиями англичане встали на колено для поддержки движения BLM. Однако английские футболисты невозмутимо подняли одноразовую посуду и сделали вид, будто пьют из них.