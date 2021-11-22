Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи
Культура
Депутат Герасимов предложил увековечить память о Руслановой в Москве
Спорт
Медведев проиграл Звереву и не удержал титул чемпиона турнира ATP
Политика
В Совбезе указали на риски вооруженных конфликтов из-за активности НАТО
Общество
В России утвердили обновленный прожиточный минимум на 2022 год
Культура
Рэпер Snoop Dogg привез рекламу нового альбома в румынскую деревню
Спорт
Угандиец Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне
Мир
Полиция Бельгии применила слезоточивый газ на акции против COVID-сертификатов
Мир
Рябков рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Мир
Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение

Матч «Лион» — «Марсель» прерван из-за брошенной в футболиста бутылки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу между «Лионом» и «Марселем» в воскресенье, 21 ноября, был прерван в самом начале первого тайма из-за поведения болельщиков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

ID по фану: в РФ введут идентификацию зрителей на соревнованиях
По каким основаниям болельщикам могут отказать в доступе на стадионы

Встреча проходила в Лионе. Местные фанаты не давали футболистам «Марселя» разыграть стандарт, кидая с трибун различные предметы, включая бутылки. В момент, когда полузащитник гостей Димитри Пайет собирался вводить мяч в игру с углового, с трибун прилетела бутылка, попавшая футболисту прямо в голову. Главный арбитр матча Рюдди Бюке принял решение увести команды с поля.

Пострадавшему игроку была оказана медицинская помощь.

Это не первый случай, когда французские болельщики становятся причиной остановки игры. Так, 8 августа в первом туре нынешнего чемпионата Франции по той же причине был прерван матч между «Монпелье» и «Марселем». Команды вернулись на поле спустя несколько минут и доиграли встречу. Тогда «провансальцы» победили со счетом 3:2.

22 августа в третьем туре в матче между «Ниццей» и «Марселем» на 75-ой минуте фанаты «Ниццы» бросили пластиковую бутылку в того же Пайета. Футболист бросил ее обратно на трибуну, после чего болельщики прорвались на поле. Обе команды ушли в подтрибунное помещение, но, когда судья после паузы призвал всех на поле, игроки «Марселя» отказались продолжать игру. Матч был переигран 27 октября на нейтральном поле и завершился со счетом 1:1.

3 сентября футболистов английской сборной в Будапеште забросали пластиковыми стаканчиками во время матча с венграми на отборочном этапе ЧМ-2022. Фанатам не понравилось, что перед соревнованиями англичане встали на колено для поддержки движения BLM. Однако английские футболисты невозмутимо подняли одноразовую посуду и сделали вид, будто пьют из них.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021