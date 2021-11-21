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Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи

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Мороз придет в Центральную Россию в первой половине следующей недели, ночи будут холодными, до минус 10 градусов, однако со второй половины недели морозы пойдут на спад. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, в Центральной России метеорологическая зима задерживается, но в начале предстоящей недели она все-таки «сделает полшага вперед».

«Снежный циклон североатлантического происхождения с центром над Средним Уралом развернется своей тыловой частью и в регион, вслед за холодным атмосферным фронтом, хлынет полярный воздух, волна которого в ближайшие сутки-двое докатится до междуречья Волги и Дона. В результате оттепель сменится морозцами и температурный фон окажется на 1-2 градуса ниже положенной климатической нормы», — приводит слова синоптика «РИА Новости».

Заморозки ударят в ночь с воскресенья на понедельник, в некоторых районах пройдет небольшой снег. Специалист предупредил о возможной гололедице. Днем обозначится обратный суточный ход температуры, которая, несмотря на солнце и минимальную вероятность осадков, продолжит понижаться, и уйдет в отрицательный сектор термометров — от нуля до минус 5 градусов. Во вторник, 23 ноября, наступит самая холодная ночь в текущем сезоне, когда температура воздуха составит -5-10 градусов. Мороз будет сопровождаться повышением атмосферного давления. Днем столбики термометров покажут отметку 1-6 градусов тепла.

«В ночь на среду будет также морозно, минус 5-10, и без осадков, но после полудня на Русскую равнину устремится теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики, из-за чего столбики термометров устремятся к нулевой высоте, небосвод затянут многоярусные облака, пройдет обложной снегопад с общим количеством осадков 3-5 мм, усилится ветер, закружит слабая метель, снежный покров к вечеру подрастет до 4-5 см», — отметил Тишковец.

Во второй половине недели, по его словам, морозы ослабеют и суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон от минус 3 до плюс 2. В четверг будет сухо, а вот в конце недели, связи с активизацией циклонов не обойдется без осадков и гололедных явлений, и, как заключил метеоролог, наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь.

10 ноября Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. Температура воздуха в декабре, январе и феврале будет на два градуса выше нормы. Он также высказал мнение о «народных приметах», предсказывающих погоду. По его словам, сверив их с климатической статистикой, ученые выяснили, что 90% примет не работает, а 10% работает.

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