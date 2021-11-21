Медведев проиграл Звереву и не удержал титул чемпиона турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил немецкому спортсмену Александру Звереву в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в итальянском Турине и тем самым не смог удержать титул чемпиона. Об этом 21 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

В решающем матче, который продолжался 1 час 16 минут, Зверев обыграл Медведева со счетом 6:4, 6:4. Немец сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и двух реализованных брейк-пойнтах, в то время как у россиянина было три эйса, две двойные и ни одного брейк-пойнта.

Медведев, до сегодняшнего дня находившийся в статусе действующего чемпиона, стал победителем турнира в прошлом году. Зверев выиграл титул уже во второй раз — до этого он побеждал на ATP в 2018 году.

Ранее в воскресенье стало известно, что Александр Зверев в полуфинале соревнований одержал победу над первой ракеткой мира — сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Матч продолжался два часа и 29 минут.

19 ноября Даниил Медведев в матче заключительного тура группового этапа итогового турнира ATP победил соперника из Италии Янника Синнера. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Его призовой фонд составляет $7,25 млн. Чаще всего — шесть раз — в нем побеждал швейцарец Роджер Федерер. Действующий победитель — Медведев. Завершится турнир в Турине 21 ноября.