Полиция раскрыла детали убийства выпавшего из багажника мужчины в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудники полиции раскрыли убийство 50-летнего мужчины, тело которого выпало из багажника автомобиля во время ДТП на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе. Об этом сообщает 21 ноября РЕН ТВ.

В региональном главке полиции заявили, что около 04:00 в воскресенье на 24-м км трассы А-121 был обнаружен автомобиль Mitsubishi Galant после аварии. Водитель машины не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в ограждение.

Также на месте происшествия было найдено тело мужчины. Изначально предполагалось, что это водитель транспортного средства, который скончался в результате ДТП.

Однако позже выяснилось, что неизвестный на момент аварии уже был мертв и находился в багажнике. Там же нашли лопату. Согласно первоначальной версии, вероятные убийцы хотели избавиться от тела мужчины, но попали в ДТП, а затем скрылись.

Полиция определила, что мужчина был убит из-за конфликта с двумя пьяными молодыми людьми, которые нанесли ему смертельные ножевые ранения. Злоумышленники позвали знакомого, который и помог им вывезти тело на автомобиле.

Согласно предположениям правоохранителей, нападавшие могут быть замешаны и в других преступлениях.

По данному происшествию в Ленобласти задержаны трое мужчин. Убитым же оказался 50-летний владелец шиномонтажа Аркадий Казинян. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».