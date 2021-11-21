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Раскрыты детали убийства найденного в багажнике мужчины

Стали известны детали убийства мужчины, тело которого выпало из багажника после ДТП в Ленобласти
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Убитым мужчиной, труп которого выпал из багажника во время аварии на трассе под Петербургом, оказался 50-летний владелец шиномонтажа Аркадий Казинян. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил Telegram-канал 112.

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По уточненным данным, убийство Казиняна произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга. С мужчиной расправились в гаражном кооперативе «Лагуна».

Правоохранители посещали кооператив «Лагуна» незадолго до убийства Казиняна, сообщил источник РЕН ТВ. По его словам, в ходе проверки стражей порядка интересовала информация о незаконной скупке металлолома по этому адресу.

При этом собеседник добавил, что в день убийства Казинян вместе со знакомыми выпивал в кооперативе, где он также ремонтировал автомобили. По некоторым данным, между Казиняном и его знакомыми произошел конфликт, в ходе него бизнесмен был убит одним из гостей, который затем поджег гараж.

Ранее в этот день полицейские в задержали в Ленобласти троих мужчин, находившихся в машине, из багажника которой выпало тело убитого.

Задержание проводили оперативные сотрудники полиции утром 21 ноября.

Утром 20 ноября Mitsubishi Galant влетел в дорожное разградительное ограждение на 25-м км трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области. После удара из багажника иномарки вылетело тело мужчины с перерезанным горлом.

Трое подозреваемых сбежали в лес, бросив иномарку на трассе. В автомобиле при осмотре нашли лопаты, веревки и полиэтилен. По предварительным данным, злоумышленники ехали закапывать тело в лесу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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