Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян в ходе встречи со специальным представителем президента РФ в Сирии Александром Лаврентьевым и замглавы российского МИДа Сергеем Вершининым назвал полностью успешным сотрудничество Москвы и Тегерана в Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье, 21 ноября.

Отмечается, что целью российской делегации было проведение переговоров по двусторонним отношениям и региональному сотрудничеству, включая Сирию. Абдоллахиян отметил, что данное сотрудничество полностью успешно.

Ранее, 17 ноября, Лаврентьев сообщил, что Россия выступает против незаконных бомбардировок сирийских территорий со стороны Израиля, но силовой ответ на эти действия контрпродуктивен. По его словам, РФ также не приемлет любые попытки разделения Сирийской Арабской Республики и создания квазигосударств на ее территории.

За день до этого межведомственные координационные штабы России и САР по вопросам активизации процесса возвращения сирийских беженцев сообщили, что в родные места вернулись уже 2 326 114 сирийских граждан, из них 1 373 814 внутренне перемещенных лиц и 952 300 беженцев из-за рубежа. Отмечается, что возвращение сирийских беженцев остается национальным приоритетом для Дамаска.

21 сентября сирийская провинция Деръа вернулась под контроль властей страны. Мирная обстановка в регионе стала возможна благодаря посредничеству центра по примирению враждующих сторон: именно российские военные в ходе тяжелых переговоров убедили державших деревню Эль-Музейрибе боевиков сдать оружие.