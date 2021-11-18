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РФ объявила о неприемлемости любых попыток разделить Сирию

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Россия не приемлет любые попытки разделения Сирийской Арабской Республики (САР) и создания квазигосударств на ее территории. Такое заявление сделал специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев в среду, 17 ноября.

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«Россия нацелена на дальнейший поиск путей сирийского урегулирования в интересах сохранения независимости, единства и территориальной целостности государства. Для нас остаются неприемлемыми любые попытки деления страны и создания квазигосударственных образований, независимо от того, под какими предлогами такие попытки ни принимались», — сказал он в ходе круглого стола, состоявшегося в Дамаске в рамках визита российской межведомственной делегации.

Спецпредставитель подчеркнул, что внутрисирийский диалог должен проходить без внешнего давления.

«Сирийцам самим под силу прийти к оптимальному нахождению развязки, преодолению разногласий по вопросам конституционной реформы и, соответственно, внесения изменений при необходимости. <...> Нельзя позволить ситуации преодолеть тот рубеж, после которого существование Сирии в качестве единого государства было бы невозможным. Будем и дальше содействовать сирийскому руководству в достижении национального и межконфессионального согласия в стране», — передает «Интерфакс».

16 ноября межведомственные координационные штабы России и САР по вопросам активизации процесса возвращения сирийских беженцев сообщили, что в родные места вернулись уже 2 326 114 сирийских граждан, из них 1 373 814 внутренне перемещенных лиц и 952 300 беженцев из-за рубежа. Отмечается, что возвращение сирийских беженцев остается национальным приоритетом для Дамаска.

4 ноября министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии состоится в Нур-Султане в середине декабря. Россия, Иран и Турция встретятся на уровне заместителей министров.

21 сентября сирийская провинция Деръа вернулась под контроль властей страны. Мирная обстановка в регионе стала возможна благодаря посредничеству Центра по примирению враждующих сторон: именно российские военные в ходе тяжелых переговоров убедили державших деревню Эль-Музейрибе боевиков сдать оружие.

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