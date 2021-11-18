Россия выступила против бомбардировок сирийских территорий Израилем

Россия выступает против незаконных бомбардировок сирийских территорий со стороны Израиля, но силовой ответ на эти действия контрпродуктивен, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе круглого стола в Дамаске 17 ноября.

«Мы категорически выступаем против данных бесчеловечных акций и призываем к контактам на всех уровнях с израильской стороной о необходимости уважения суверенитета, территориальной целостности Сирии и прекращения этих бомбардировок. В этом контексте силовой ответ был бы контрпродуктивен, потому что никому не нужна война на территории Сирийской Арабской Республики», — цитирует «Интерфакс» Лаврентьева.

В ходе дискуссии «Сирия в мировой блокаде. Как выиграть войну и не потерять мир?», в которой участвовали сирийские и российские дипломаты, представители госвласти и научно-экспертного сообщества, Лаврентьев подчеркнул, что действия Израиля выходят за рамки международного права. Он призвал прекратить превращение Сирии «в поле сведения счетов», в том числе региональных противников.

«Поэтому мы нашу работу на этом направлении продолжим и будем добиваться безусловного прекращения этих действий», — подчеркнул спецпредставитель России.

В конце октября двое сирийских военных пострадали в результате израильского авиаудара по объектам противовоздушной обороны под Дамаском. Об этом сообщал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Он рассказал о налете четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты.

В начале ноября Минобороны России сообщило, что неправительственная организация «Белые каски» готовит в провинции Идлиб провокацию в виде постановочных съемок. Цель акции — обвинить сирийские власти в ударах по мирному населению.