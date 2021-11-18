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Россия выступила против бомбардировок сирийских территорий Израилем

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Россия выступает против незаконных бомбардировок сирийских территорий со стороны Израиля, но силовой ответ на эти действия контрпродуктивен, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе круглого стола в Дамаске 17 ноября.

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«Мы категорически выступаем против данных бесчеловечных акций и призываем к контактам на всех уровнях с израильской стороной о необходимости уважения суверенитета, территориальной целостности Сирии и прекращения этих бомбардировок. В этом контексте силовой ответ был бы контрпродуктивен, потому что никому не нужна война на территории Сирийской Арабской Республики», — цитирует «Интерфакс» Лаврентьева.

В ходе дискуссии «Сирия в мировой блокаде. Как выиграть войну и не потерять мир?», в которой участвовали сирийские и российские дипломаты, представители госвласти и научно-экспертного сообщества, Лаврентьев подчеркнул, что действия Израиля выходят за рамки международного права. Он призвал прекратить превращение Сирии «в поле сведения счетов», в том числе региональных противников.

«Поэтому мы нашу работу на этом направлении продолжим и будем добиваться безусловного прекращения этих действий», — подчеркнул спецпредставитель России.

В конце октября двое сирийских военных пострадали в результате израильского авиаудара по объектам противовоздушной обороны под Дамаском. Об этом сообщал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Он рассказал о налете четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты.

В начале ноября Минобороны России сообщило, что неправительственная организация «Белые каски» готовит в провинции Идлиб провокацию в виде постановочных съемок. Цель акции — обвинить сирийские власти в ударах по мирному населению.

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