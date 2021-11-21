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Спорт
Медведев сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира АТР

Медведев сыграет со Зверевым в финале Итогового турнира АТР

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Соперником российского теннисиста Даниила Медведева в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в турине станет немецкий спортсмен Александр Зверев.

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Как сообщает «Спорт-Экспресс», в воскресенье, 21 ноября, Зверев в полуфинале соревнований одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Матч продолжался два часа и 29 минут.

24-летний Зверев является третьей ракеткой мира и имеет в активе 18 титулов АТР, в том числе победу на Итоговом турнире 2018 года. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал US Open 2020 года. Также немецкий теннисист является чемпионом Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

Финальный поединок Медведева и Зверева состоится 21 ноября. Начало матча в 19.00 мск.

Ранее, 19 ноября, Медведев в матче заключительного тура группового этапа итогового турнира ATP победил соперника из Италии Янника Синнера. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года. Его призовой фонд составляет $7,25 млн. Чаще всего — шесть раз — в нем побеждал швейцарец Роджер Федерер. Действующий победитель — Медведев. Завершится турнир в Турине 21 ноября.

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