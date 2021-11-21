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Рогозин рассказал о наблюдении за американским беспилотником X-37
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Рогозин рассказал о наблюдении за американским беспилотником X-37

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Россия знает об американском военном орбитальном беспилотнике Х-37 и следит за ним. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в субботу, 20 ноября.

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В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он напомнил, что Россия в плане военного космоса ни от кого не отстает.

В той же трансляции гендиректор «Роскосмоса» заявил, что корпорация обеспокоена тем, что Соединенные Штаты и НАТО выводят в космос вероятные носители оружия. Таким образом, он заключил: Россия должна иметь противоспутниковое оружие. Это «очевидная вещь», подчеркнул Рогозин.

Также он рассказал, что Россия давно разрабатывала противоспутниковое оружие и это не было секретом. Рогозин добавил, что корпорация «Роскосмос» договорилась с NASA о совместной миссии по изучению Венеры.

16 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективная противоспутниковая система «ювелирно» поразила старый спутник. Тем самым он подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

Министр также отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло.

17 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что проведенные Россией испытания противоспутникового оружия подрывают стратегическую стабильность в мире и создают для него угрозу.

18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва сожалеет о реакции Вашингтона на испытание Россией противоспутниковой системы. Она также упрекнула Штаты в лицемерии, ведь сам Вашингтон еще с 1950-х годов взял «четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий».

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