Япония может начать продавать нефть из резервов для стабилизации цен

Япония может начать продажу нефти из резервов. Меру рассматривают как способ стабилизации цен на сырье. На конец сентября в хранилищах Японии оставалось 74,25 млн кл нефти, передает телеканал «Известия». Такой запас может обеспечить потребности страны на 235 дней. Власти уже одобрили ряд мер для поддержки отрасли. Поставщикам введены субсидии, чтобы удерживать розничные цены на бензин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.