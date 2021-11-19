Британские ученые нашли у медиков особый иммунитет к COVID-19

Британские ученые выявили у медиков, работающих в больницах, особый иммунитет к COVID-19. Об этом сообщила немецкая радиостанция Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature.

Отмечается, что в ходе исследования были проведены наблюдения над 58 сотрудниками одной из клиник Великобритании на предмет выявления скрытых инфекций и на уровень антител. Участники эксперимента в течение четырех месяцев не показали ни положительного результата ПЦР, ни каких-либо признаков антител или симптомов инфекции, даже если их коллеги на рабочем месте были инфицированы.

У 20 участников исследования специалисты обнаружили повышенные уровни концентрации Т-клеток, у 19 из них — дополнительный иммунный белок, названный IFI 27. Отмечается, что этот белок может указывать на предыдущий контакт с Sars-CoV-2. По мнению авторов научной работы, у обследуемых медиков по каким-то причинам прекращался инфекционный процесс. Вероятно, несмотря на то, что вирус попал в организм, иммунитет врачей так быстро его победил, что вирус не смог даже закрепиться, говорится в материале, опубликованном 17 ноября.

В тоже время ученые подчеркивают, что нет окончательных доказательств того, что обследованные люди действительно контактировали с Sars-CoV-2. Также непонятно, будет ли такой усиленный иммунитет эффективен против новых штаммов Covid-19.

Тем не менее, авторы исследования заявляют, что измеренное увеличение количества Т-лимфоцитов приходится точно на первую волну пандемии в Великобритании и утверждают, что такое совпадение вряд ли случайно. Исследования будут продолжены.

18 ноября иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков сообщил «Известиям», что антитела являются индикатором специфического иммунитета, что напрямую коррелирует со степенью защиты от коронавируса, поэтому граждане, обладающие высоким уровнем антител могут получать QR-коды. Таким образом он прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая сообщила, что в правительстве России обсуждается возможность введения системы QR-кодов для граждан, имеющих высокий уровень антител. Вместе с тем она обратила внимание на то, что данное решение должно быть «очень взвешенным».