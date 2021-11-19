РТС назвал «некорректным» обвинение в манипуляции со стороны «Яндекса»

Заявления «Яндекса» о том, что предостережения Российского топливного союза (РТС) о последствиях повышения комиссии сервиса «Яндекс.Заправки» «не имеют под собой никаких оснований и являются манипуляцией», некорректны. Об этом заявил «Известиям» глава союза Евгений Аркуша в четверг, 19 ноября.

«Комиссия «Яндекс.Заправок» — это дополнительная статья расходов для АЗС. Обвинения бизнеса со стороны «Яндекса» в «манипуляции» некорректны», — сказал Аркуша.

Ранее в этот же день глава сервиса «Яндекс.Заправки» Роман Прудников заявил РБК, что комиссия приложения — это не наценка на литр бензина, а скидка с него. Поэтому повышение комиссии не может привести к росту цен на бензин в стране, иные оценки ситуации представитель IT-компании назвал «манипуляцией».

Заявление последовало после того, как РТС сообщил «Известиям», что «Яндекс» разослал владельцам заправок письма об увеличении комиссии на использование приложения «Яндекс.Заправки» на треть, то есть на 1,2%. Из-за этого цены на топливо на АЗС, подключенных к сервису, могут вырасти, предостерегли в РТС, Независимом топливном союзе (НТС), а также в региональном отделении «Опоры России» и заправочных сетях.

«Делая «Яндексу» скидку для перепродажи топлива через свой сервис водителям, АЗС вынуждены компенсировать эту скидку увеличением цены отпускаемого топлива. Важно понимать, что скидку получают не водители, приобретающие топливо, а «Яндекс» в качестве своего заработка», — объяснил глава РТС.

По мнению Аркуши, особенно «несвоевременно» повышение этой скидки представляется в момент, когда рентабельность российских заправок и без того отрицательная, как было на протяжении всего 2021 года и как сегодня это обстоит с продажами зимнего дизеля.

Он отметил, что политика «Яндекса» была схожа в разных сегментах экономики и заключается в том, что с увеличением присутствия на рынке компания поднимает цены на свои услуги. В качестве примера глава РТС привел комиссии «Яндекс.Такси».

Помимо прочего он назвал необоснованным объяснение увеличения комиссии «Яндекс.Заправок» ростом числа пользователей приложения. Чем больше пользователей заправляется через сервис, тем меньше операционных затрат у «Яндекса» на литр отпускаемого топлива, заключил эксперт.