АЗС пригрозили повысить цены из-за «Яндекса»

Цены на топливо на АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», могут вырасти, сообщили «Известиям» в Российском и Независимом топливных союзах, а также в региональном отделении «Опоры России». Информацию подтвердили владельцы сетевых компаний.

В письме за подписью руководителя «Яндекс.Заправок» Романа Прудникова от 1 ноября в одну из сетевых компаний (есть у «Известий») сказано, что плата за использование сервиса поднимется на 1,2% с 1 декабря 2021 года. Сейчас стоимость услуг платформы составляет 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение или же 2,39% в зависимости от контракта. Новые тарифы составят 2,99% плюс НДС или 3,59%, указано в документе.

По мнению главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, , обозначенное повышение комиссии на дополнительные 1,2% на сегодня неподъемно для независимых АЗС. Он подчеркнул, что в 2021 году заправочный бизнес столкнулся с такими сложностями, как значимый рост оптовых цен и нехватка предложения зимнего дизеля, а в нынешних условиях оптово-розничного диспаритета и без того вынужден работать в минус.

«В итоге продолжить работать с приложением могут крупные компании, которые способны компенсировать убыточность своих заправочных сетей другими доходами, а независимым АЗС придется либо повышать цены, либо отказываться от работы с «Яндексом», — заключил Евгений Аркуша.

Сейчас к сервису подключено 8 тыс. АЗС из примерно 24 тыс. в стране, через него заправляются около 4,5 млн раз в месяц, сказали в «Яндексе». Повышение цен там объяснили необходимостью улучшения работы серверной части и обеспечения скорости функционирования приложения. В ФАС сказали, что готовы принять меры в случае выявления нарушений законодательства.

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«Налетели на тарифы: АЗС грозят повысить цены из-за «Яндекса»