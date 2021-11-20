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Названы самые дешевые направления на новогодние праздники

Россиянам рассказали, куда дешевле всего слетать на новогодние праздники
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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые бюджетные направления на новогодние праздники. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

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Авторы проанализировали поисковые запросы клиентов с вылетом в период с 30 декабря по 9 января из наиболее востребованных городов.

Чаще всего туристы ищут варианты перелетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Уфы.

Москвичам и гостям столицы выгоднее всего отправиться на новогодние праздники в Санкт-Петербург (билет обойдется от 1250 рублей на человека в одну сторону), Сочи (1400 рублей), Владикавказ и Минеральные Воды (по 1900 рублей). Минимум 2000 рублей будет стоить перелет в Уфу, Ульяновск или Казань, а 2100 рублей — в Калининград.

Петербуржцам дешевле всего отправиться в Москву (от 1000 рублей), Владикавказ (от 2000 рублей) и Минеральные Воды (от 2200 рублей). 2300 рублей нужно будет заплатить за билет до Мурманска и 2400 рублей — до Сочи.

Жители Екатеринбурга заплатят меньше всего за авиабилет в Тюмень (от 1200 рублей), Ханты-Мансийск и Ижевск (по 1750 рублей), а также Сургут (от 1900 рублей). Перелет до Москвы обойдется от 2100 рублей, в Оренбург — от 2400 рублей.

Из Краснодара дешевле всего добраться на новогодних праздниках в Волгоград (1000 рублей), Москву и Минеральные Воды (билеты по 1200 рублей), а также Астрахань и Махачкалу (билеты по 1650 рублей). Также в топе бюджетных направлений Симферополь (от 2000 рублей) и Санкт-Петербург (от 2200 рублей).

Из Уфы выгоднее всего отправиться в Москву (перелет от 1250 рублей), Волгоград (от 1500 рублей) и Сочи (от 1850 рублей). Долетать до Екатеринбурга можно за 1950 рублей, до Санкт-Петербурга — за 2000 рублей.

Ранее эксперты издания «Деловой Петербург» составили список актуальных ограничений в связи с распространением коронавируса для путешествий по России. Так, в Москве посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода. Для людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями действует режим самоизоляции, который актуален и для всех нижеперечисленных регионов.

В Санкт-Петербурге для посещения массовых мероприятий и общественных мест также требуется QR-код, только при его предъявлении также возможно размещение в гостиницах и посещение некоторых заведений и массовых мероприятий.

QR-код требуется и при посещении мест общественного питания и некоторых магазинов, спортивных организаций, фитнес-центров, организаций культуры, кафе, ресторанов и ТЦ в Калининградской области.

Говоря о южных курортах России, эксперты отметили, что в Крыму требуется QR-код или ПЦР-тест для заселения в гостиницы и для посещения некоторых заведений, массовых мероприятий и размещения в гостиницах. До 1 декабря приостановлено заселение в хостелы.

В Севастополе, помимо QR-кода, для отелей понадобится ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, а также еще один тест при заселении. Посещение крупных заведений и массовых мероприятий также возможно при предъявлении QR-кода.

В Краснодарском крае для заселения в отель требуется ПЦР-тест или справка о перенесенном заболевании или о вакцинации. Курорты доступны только для вакцинированных от COVID-19, официально переболевших, а также с ПЦР-тестом при условии вакцинации в течение трех дней после заселения в гостиницы.

В Ростовской области посещение некоторых заведений возможно только при предъявлении QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе или сделанном тесте ПЦР. По приезде из других регионов (в случае отсутствия более 72 часов) требуется ПЦР и карантин до выявления результата.

В Алтайском крае и Республике Алтай прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней. Посещение некоторых заведений и заселение в отели возможно только при предъявлении QR-кода. Помимо этого, приостановлено проведение досуговых массовых мероприятий.

Посещение общественных мест и заведений в Чукотском крае возможно только при наличии QR-кода. Прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование. Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и направляющиеся в другие населенные пункты региона должны пройти экспресс-тестирование на определение антител М и G в аэропорте.

До этого, 12 ноября, сообщалось, что пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,9 млн человек, таким образом приблизившись к объемам авиаперевозок октября 2019 года. Отмечался рост авиаперевозок на 60% в сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19.

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