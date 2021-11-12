Прямой эфир
Политика
В Еврокомиссии планируют расширить санкции против Белоруссии
Мир
Кулеба заявил о поддержке США «Крымской платформы»
Мир
США, Британия и ЕС в СБ ООН обвинили Белоруссию в миграционном кризисе
Общество
В Москве начался обильный снегопад
Наука
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС
Наука
Ученые Минобороны РФ создали БАД против COVID-19
Мир
На Украине заявили об энергетической войне с Россией
Общество
Штрафы для таксистов предложили поднять в три раза
Мир
Президент Польши пообщался с военными на границе с Белоруссией
Общество
Роспотребнадзор поручил властям Петербурга вакцинировать пенсионеров

Пассажиропоток авиакомпаний России в октябре вырос на 60%

«Росавиация»: пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60%
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,9 млн человек, таким образом приблизившись к объемам авиаперевозок октября 2019 года. Соответствующие данные следуют из материалов «Росавиации».

«По оперативным данным, в октябре 2021 года российские перевозчики обслужили 10,9 млн пассажиров и почти достигли объемов авиаперевозок октября 2019 года», — указано в заявлении, опубликованном в пятницу, 12 ноября.

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Нерабочие дни, выплаты бизнесу и пенсионерам и другие новшества

Таким образом, по данным «Росавиации», отмечается рост авиаперевозок на 60%» в сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19.

Кроме того, всего за январь—октябрь 2021 года перевезено 94,4 млн пассажиров, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, как отмечается в заявлении, авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки на 95,4% — до 2,1 млн пассажиров, тогда как S7 на 32,6% — до 1,5 млн, а «Победа» на 28,3% — до 1,3 млн.

Ранее, 9 ноября, туроператоры рассказали «Известиям», что среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет, на долю которого приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%.

За день до этого Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад. Как стало известно, первым перевозчиком, который выполнил авиаперелет в Египет, стала компания Nordwind. Самолет авиакомпании вылетел из Нижнего Новгорода в Хургаду 9 ноября в 00:30 мск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021