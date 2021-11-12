Пассажиропоток авиакомпаний России в октябре вырос на 60%

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,9 млн человек, таким образом приблизившись к объемам авиаперевозок октября 2019 года. Соответствующие данные следуют из материалов «Росавиации».

«По оперативным данным, в октябре 2021 года российские перевозчики обслужили 10,9 млн пассажиров и почти достигли объемов авиаперевозок октября 2019 года», — указано в заявлении, опубликованном в пятницу, 12 ноября.

Таким образом, по данным «Росавиации», отмечается рост авиаперевозок на 60%» в сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19.

Кроме того, всего за январь—октябрь 2021 года перевезено 94,4 млн пассажиров, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, как отмечается в заявлении, авиакомпания «Аэрофлот» увеличила перевозки на 95,4% — до 2,1 млн пассажиров, тогда как S7 на 32,6% — до 1,5 млн, а «Победа» на 28,3% — до 1,3 млн.

Ранее, 9 ноября, туроператоры рассказали «Известиям», что среди направлений для новогоднего путешествия абсолютный лидер — Египет, на долю которого приходится 35% от всех новогодних бронирований. Следом идут Турция и ОАЭ с долями по 20%.

За день до этого Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад. Как стало известно, первым перевозчиком, который выполнил авиаперелет в Египет, стала компания Nordwind. Самолет авиакомпании вылетел из Нижнего Новгорода в Хургаду 9 ноября в 00:30 мск.