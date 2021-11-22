Исследование показало изменения русского языка за последние 100 лет

22 ноября родился составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль, в день его рождения в России празднуют День словаря. Компания «Яндекс» провела исследование и собрала примеры изменений, которые произошли в русском языке с первой половины XX века. Его результаты имеются в распоряжении «Известий».

Материалом для исследования послужили записи из личных дневников, сделанные с 1900 по 1940 год, а также тексты статей и комментариев в современных блогах.

Так, согласно аналитикам «Яндекса», на сегодняшний день такие слова, как «антипатичный», «безлюдье», «воркотня», «даровой», «заручка» и «инфлюэнца», употребляются гораздо реже, чем в дневниковых записях, сделанных в период до Великой Отечественной войны. Им соответствуют более современные синонимы — «неприятный», «отсутствие людей», «болтовня», «бесплатный», «помощь» и «грипп».

Также раньше вместо современного слова «кайфовать» употребляли «кейфовать», а вместо «враньё» говорили «лганьё». Устаревшими считаются и «манкировать» (пренебрегать), «нескладица» (беспорядок).

Однако язык постоянно пополняется и новыми словами. Во-первых, постоянно появляются вещи, которым надо давать название (парковка, кроссовки, чипсы). Кроме того, есть и такие слова, к которым мы давно привыкли, но которых всего сто лет назад еще не было в русском языке — во всяком случае, они не встречаются в дневниках первой половины XX века.

Так, примерами недавних приобретений в языке являются слова «подкаблучник», «ценник», «неадекватный», «фокусироваться», «зашкаливать».

Бывает и такое, что слово не уходит, однако его значение сильно меняется. В качестве таких примеров аналитики привели слова «питомец» (ранее означало «подопечный», а сейчас — домашнее животное); «декрет» (ранее — постановление закона, сейчас — отпуск по уходу за ребенком); капот (женское домашнее платье — крышка моторного отсека автомобиля).

2 ноября в Институте русского языка им. А.С. Пушкина объявили слово года в России — им стало слово «спутник», его россияне произносили в девять раз чаще, чем ранее. Специалисты Института Пушкина отметили, что на втором месте по количеству употреблений оказалось слово «Афганистан», а третье место досталось словосочетанию «северный поток». На четвертое место специалисты поставили «перепись», на пятое — «импичмент».