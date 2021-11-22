Пир вовремя: в нерабочие дни россияне увеличили траты на развлечения на 16%

В период нерабочих дней в октябре–ноябре 2021-го россияне на 16% увеличили траты на сферу развлечений, несмотря на эпидемиологические ограничения во многих регионах. Об этом говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex, основанном на данных сервисов «Тинькофф Касса» и «Тинькофф Бизнес», которое есть у «Известий». Кроме того, граждане стали больше тратить на фастфуд, косметику и авиабилеты. Представители бизнеса подтвердили эту тенденцию. Хотя спрос в отдельных сферах вырос, из-за осеннего локдауна бизнес не досчитается 15–20% выручки по итогам ноября, ожидают опрошенные «Известиями» эксперты.

Фастфуд и косметика

В нерабочие дни 28 октября ― 7 ноября онлайн-обороты предприятий фастфуда выросли на 20% по сравнению с периодом 23 сентября ― 3 октября 2021 года. Такими выводами с «Известиями» поделились аналитики Tinkoff CoronaIndex. Средний чек покупки в этой категории также увеличился на 9%. В годовом выражении рост спроса на покупку быстрого питания через интернет еще более значительный ― 82%. Кроме того, россияне на 14% увеличили число интернет-заказов продуктов питания и на 10% ― косметики. Впрочем, обороты продавцов в этой категории снизились: россияне не делали большие закупки, предпочитая заказывать продовольствие чаще, но на меньшие суммы.

«Несмотря на ограничения работы досуговых предприятий — во многих регионах посещение было возможно только при предъявлении QR-кода, — офлайн-обороты компаний в сфере развлечений (туристические достопримечательности, ботсады, шоу, музеи и т.д.) выросли на 16% в нерабочие дни. Также выросли и обороты почтовых компаний и курьерских сервисов на 35%, медицинских учреждений — на 117%», ― отмечается в исследовании.

Помимо этого, по данным аналитиков «Тинькофф», в годовом выражении более чем на 20% выросли обороты в категориях «авиа» и «транспорт». Рост покупок авиабилетов «Известиям» подтвердили в сервисах по подбору выгодных перелетов. Заказы, сделанные в ноябре на поездки экономкласса, увеличились на 42% по сравнению с предыдущим месяцем, оценили в Skyscanner. Согласно данным «Туту.ру», 41% пользователей на «длинные выходные» поехали домой.

Из-за повышенного спроса увеличилась и средняя стоимость билетов, сообщили в OneTwoTrip: средняя цена перелета по России в одну сторону в период с 28 октября по 7 ноября составила 4600 рублей, тогда как этот же показатель в середине октября составлял 4300 рублей, а неделей позже ― 3700 рублей. По данным агентства «Купибилет», среди международных направлений популярность перелетов в Азербайджан выросла на 121%, в Турцию ― на 81%, а в Грузию ― на 70%. В TUI добавили, что на период локдауна число бронирований туров по России выросло в пять раз.

Справка «Известий» Дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены в России нерабочими в связи с неблагоприятной эпидситуацией. Некоторые регионы ввели режим локдауна раньше ― начиная с 25 октября. Ограничительные меры в основном распространялись на кафе и рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры, массовые мероприятия.

В крупнейших музеях России также рассказали «Известиям» о повышенном числе посетителей в период нерабочих дней несмотря на ограничительные меры. Посещение по QR-коду введено в Музеях Московского Кремля с 30 октября, сообщили в пресс-службе организации: в объявленные нерабочими дни количество посетителей снизилось на 15% относительно предыдущей недели (с 22 по 29 октября). Однако относительно аналогичного периода прошлого года их число выросло на 65%.

Общее число посетителей Ельцин-центра с 30 октября по 7 ноября по сравнению с неделей перед вводом ограничений увеличилось более чем вдвое ― с 1334 человек до 3893, уточнили в его пресс-службе. В то же время в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» число посетителей по сравнению с прошлым годом сократилось с 9 тыс. до 7,8 тыс.

Все равно недосчет

― В целом в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года количество посетителей в Эрмитаже не изменилось по сравнению с предыдущей неделей. Следует отметить, что в это время в Петербурге было много иногородних, туристов из Москвы и регионов. Но при этом с 30 октября вступили в силу новые правила для посетителей, вход в музей стал возможен только при предъявлении QR-кодов. После 7 ноября, по завершении локдауна и школьных каникул, посещаемость заметно упала, ― рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

Локдаун подтолкнул россиян увеличить доставки готовой еды, подтвердили «Известиям» в Delivery Club: спрос на услугу вырос на 21% по сравнению с началом месяца. В то же время заказы навынос через сервис стали делать почти в два раза чаще. Впрочем, рынок доставки вырос не только из-за временных ограничений ― в последние годы он устойчиво увеличивается, а отношение к услуге меняется от «событийного» к «ежедневному», добавили в сервисе. Рост числа заказов на доставку на 51% зафиксировали и в KFC.

В Wildberries сообщили, что в период локдауна россияне решили посвятить свободное время самопознанию и саморазвитию: об этом свидетельствует рост продаж цифрового контента на 224% по сравнению с прошлым месяцем ― электронных книг, чек-листов, гайдов для освоения новых навыков и хобби.

Наиболее пострадавшими в период нерабочих дней отраслями стали общепит (обороты сократились на 45–50%) и непродовольственная розница (на 25–30%), оценил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Также пострадал сектор торговых центров ― их выручка в этот период снизилась в два раза. Несмотря на опасения бизнес-сообщества, глобальной просадки доходов основная масса предпринимателей не почувствовала, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Но всё же, по его прогнозам, итогом ноября будет потеря 15–20% выручки относительно обычного, полностью рабочего месяца.

В Минэке оперативно не ответили на запрос «Известий» о потерях бизнеса в период нерабочих дней в ноябре.