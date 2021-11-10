Как бы не тапки: на рынок товаров для дома выходит новый игрок

На рынке товаров для дома намечается перестановка сил — в этот сегмент выходит новый игрок. «Эконика» запускает продажу изделий под брендом Ekonika home. Об этом «Известиям» рассказал представитель российской обувной компании. Выход в новую нишу он объяснил тем, что в пандемию люди стали покупать больше товаров из этого сегмента, поскольку чаще проводят время дома. Но линейка «Эконики» будет дороже, чем у конкурентов, в среднем на 50%, подсчитали «Известия». Поэтому, вероятно, спрос на изделия бренда не окажется массовым, считают эксперты. Ранее на сегмент товаров для дома уже обратили внимание Familia и Mango, запустив в этом году свои линейки.

Конкурентное могущество

Товары Ekonika home начнут продавать с 11 ноября в 36 магазинах ритейлера. На первом этапе ассортимент будет ограничен: обувь для дома, носки, пледы, посуда и маски для сна, рассказала «Известиям» директор «Эконики» по маркетингу Ирина Зуева. Позже компания планирует ввести ароматы для дома.

По словам представителя бренда, товары будут произведены из натуральной кожи, кашемира, шерсти, атласа. Они будут продаваться в том же ценовом сегменте «средний плюс», как и основной продукт компании — обувь, сообщила Ирина Зуева. Например, плед из кашемира и шерсти будет стоить 17 тыс. рублей, носки — 5–6 тыс. рублей, домашняя обувь — от 10 тыс. рублей, десертная тарелка — от 5 тыс. рублей.

«Известия» изучили цены на товары из аналогичных материалов у крупнейших конкурентов — Zara Home и H&M Home. Плед из кашемира Zara Home стоит дороже — 23 тыс. рублей, остальные позиции дешевле в среднем на 50%. Например, максимальная цена на тапочки из кожи в H&M Home — 4,5 тыс. рублей, у Zara Home — 5,5–11 тыс. рублей. Цены на десертные тарелки из керамики в H&M Home начинаются от 200 рублей, в Zara Home — от 800 рублей.

Ekonika home выглядит скорее как тестовый проект, ориентированный на лояльных покупателей бренда, чем как системное расширение ассортимента или перспективный запуск нового формата по аналогии с Zara Home или H&M Home, считает генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Впрочем, по его мнению, ассортимент нового игрока может привлечь внимание тех покупателей конкурентов, которые выбирают товары из натуральных материалов по более высоким ценам.

Ранее развивать категории товаров для дома начали и другие ритейлеры. Так, сеть Mango начала продавать текстиль — постельное белье, банные принадлежности, для кухни и другое. А Familia запустила магазины для дома Familia Home с широким ассортиментом товаров, от посуды до мебели.

Пока лидерами рынка остаются Zara Home и H&M Home, но новые бренды могут составить им конкуренцию, если смогут предложить интересный дизайн, высокое качество и приемлемые цены, указал Михаил Бурмистров.

В Mango, Familia, H&M, Inditex (бренд Zara Home) не ответили на запрос «Известий».

Триумф комнатных тапочек

По словам представителя «Эконики», на выход в новую нишу компанию подтолкнула пандемия — люди стали чаще оставаться дома и приобретать больше соответствующих товаров. Ранее обувной ритейлер уже выходил в новый для себя сегмент и тестировал продажи одежды. Но нужны были дополнительное оборудование, расширение торгового помещения, выделение зоны под примерочные, поэтому эксперимент решили завершить. По словам представителя компании, продажа товаров для дома таких усилий не требует — существующего оборудования для работы на первом этапе достаточно.

Сначала «Эконика» планирует разместить товары для дома в магазинах сети на полках с обувью и аксессуарами. Если линейка будет пользоваться спросом, то в компании рассчитывают выделить специальные зоны в бутиках для продажи этих товаров.

По такому пути ранее пошла «Обувь России». В 2014 году компания запустила линейку товаров для дома Westfalika Home, но открывать отдел под нее тоже не стала, а разместила товары на полках с обувью и сумками. По мере расширения ассортимента для этой продукции появились отдельные зоны.

— Мы увидели, что товары для дома пользуются большим спросом среди нашей аудитории, поскольку основная доля покупателей — замужние женщины. Им удобно приобрести сразу обувь, одежду и что-нибудь для дома, — сказал представитель «Обуви России».

Товары для дома — одна из самых быстрорастущих и высокомаржинальных категорий, отметили в компании. У «Обуви России» продажи в этом сегменте в 2020 году составили 482 млн рублей, втрое превысив результат 2018-го (160 млн). Рост продолжился: по итогам девяти месяцев 2021-го выручка в категории на 17% выше, чем за аналогичный период 2020-го.

По данным Data Insight, количество онлайн-заказов в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта за 2020 год увеличилось на 77%. За тот же период общий объем продаж через интернет вырос на 58%.